Яблоко от яблони недалеко падает? Дочь Брижит Макрон поразила общественность новыми отношениями

Андре Луи Озьер умер в 2019 году. В следующем году, публично сообщая о смерти отца, его дочь сказала: "Мой отец умер, и я похоронила его 24 декабря в строжайшей приватности. Я его обожала. Он был особенным человеком, нонконформистом, для которого анонимность была важнее всего. Это нужно уважать".