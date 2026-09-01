Яблоко от яблони недалеко падает? Дочь Брижит Макрон поразила общественность новыми отношениями
Дочь Брижит Макрон начала отношения со студентом, который на 20 лет младше нее, тем самым в некотором смысле повторив историю отношений своей матери и президента Франции.
42-летняя Тифен Озьер опубликовала в Instagram видео, на котором она отдыхает вместе с 22-летним студентом бизнес-факультета Антуаном Леконтом. Кадры были сняты во время совместной поездки пары в Амстердам. На них они не скрывают близости. Сообщается, что этим летом Тифен и Антуан познакомились в Ле-Туке - популярном курортном городе на северо-западном побережье Франции, пишет Daily Mail.
Леконт работал там инструктором по кайтсерфингу и научил Озьер кататься на электрической доске для серфинга.
Близкий друг падчерицы французского президента рассказал журналу Gala: "Между ними все было ясно с самого начала. У них много общего - любовь к Ле-Туке и острым ощущениям, а также к путешествиям и предпринимательству".
Новые отношения начались после того, как в мае 2026 года Озьер рассталась с неоднозначно воспринимаемым во Франции телеведущим Сирилом Ануной. Сообщается также, что юрист и политик уже познакомила Леконта со своими двумя детьми - 12-летней Элизой и 10-летним Орелем.
История их отношений удивительным образом напоминает отношения Брижит и Эммануэля Макрон. 73-летнюю Брижит и 48-летнего президента Франции разделяет 25 лет.
Эммануэль Макрон был школьником, когда познакомился с Брижит. Правда, тогда ему было всего 15 лет, а Брижит работала учительницей в частной школе La Providence в Амьене, где он учился.
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Как начались отношения Брижит и Эммануэля Макрон
В то время 39-летняя Брижит была замужем за Андре Луи Озьером, и у них было трое детей. Когда стало известно об отношениях Брижит и Эммануэля, родители Макрона забрали сына из этой школы.
Его мать Франсуаза Ногес-Макрон рассказывала автору книги Emmanuel Macron: A Perfect Young Man Анне Фульде: "Мы просто не могли в это поверить. Конечно, когда Эммануэль познакомился с Брижит, мы не могли просто сказать: Это замечательно".
Она добавила: "Для меня было важно не то, что у него отношения с Брижит, а то, что он жив и у него нет никаких проблем".
Отец Макрона Жан-Мишель Макрон признался, что, узнав о происходящем, он "чуть не упал со стула".
Тифен было девять лет, когда начались отношения Эммануэля и ее матери. В 2018 году она рассказывала: "Они были очень увлечены друг другом, и это было довольно очевидно, а также очень сложно".
При этом об отношениях матери и Макрона она говорила: "Если мне нужно назвать пример любви, это были бы Эммануэль и мама. Когда они вместе, кажется, что остального мира просто не существует".
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После развода родителей в 2006 году она вместе с братом Себастьеном и сестрой Лоранс старалась "слишком сильно не страдать" из-за происходящего.
Эммануэль Макрон и Брижит поженились в следующем году, когда ему было 29, а ей - 54 года. Став отчимом ее троих уже взрослых детей, Макрон во время свадебного торжества сказал им: "Спасибо, что приняли нас - не совсем обычную пару".
Андре Луи Озьер умер в 2019 году. В следующем году, публично сообщая о смерти отца, его дочь сказала: "Мой отец умер, и я похоронила его 24 декабря в строжайшей приватности. Я его обожала. Он был особенным человеком, нонконформистом, для которого анонимность была важнее всего. Это нужно уважать".
Брижит Макрон поддержала новые отношения дочери
Сообщается, что Брижит Макрон очень рада новым отношениям дочери. Источник журнала Gala рассказал: "Она отреагировала как любая мать. Для нее важно только счастье дочери, поэтому она очень рада видеть ее счастливой. Она с удовольствием познакомится с Антуаном".
Тифен Озьер и раньше защищала свою мать от нападок, которые сама называла сексистскими и дискриминационными по возрастному признаку.
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В 2017 году, когда Озьер баллотировалась на парламентских выборах от партии своего отчима La République En Marche, она заявила: "Думаю, нельзя оставаться к этому равнодушной. В то же время я не хочу придавать значение людям, которые распространяют подобные вещи, потому что считаю, что во Франции XXI века такие нападки абсолютно недопустимы".
Она добавила: "Это нападки, которым мы не подвергали бы мужчин-политиков или мужчину, находящегося рядом с женщиной-политиком. Поэтому я думаю, что здесь много зависти и это очень неприлично".
В январе 2025 года Озьер рассталась со своим многолетним партнером, гастроэнтерологом и гепатологом Антуаном Шото.
С 2010 года они состояли в зарегистрированном партнерстве и решили не раскрывать обстоятельства расставания. Даже после разрыва они сохранили хорошие отношения.
У пары были дома в Париже и Ле-Туке - городе, где Озьер впоследствии познакомилась со своим новым партнером.