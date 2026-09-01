Янис Юрканс отметил 80-летие: "Это большой подарок судьбы - на закате жизни жить в любви!"

"Моя семья заранее начала готовиться. Двоюродная сестра испекла для юбиляра торт "Наполеон". Затем мы поехали к моей дочери, где к обеду был накрыт праздничный стол. Интересно получилось, что у моей дочери юбилей в тот же день, что и у Яниса. Янис - очень дорогой человек для моей семьи. Мы все его уважаем и любим. Я рада, что мои дети - дочь Ренате и сын Ингус - очень заботятся о Янисе", - рассказала Линда, адресовав мужу особенно трогательное пожелание: "Постарайся, пожалуйста, еще долго быть со мной! Желаю Янису здоровья и радости жизни!"