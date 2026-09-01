Янис Юрканс отметил 80-летие: "Это большой подарок судьбы - на закате жизни жить в любви!"
Первый министр иностранных дел восстановленной Латвии Янис Юрканс 31 августа отметил 80-летие. Особенную праздничную программу для политика подготовила его жена, писательница и преподаватель нескольких высших учебных заведений Линда Апсе.
В свои годы Юрканс находится в отличной физической форме. Еще в молодости он начал заниматься спортом и до сих пор остается физически активным. Последние пять лет, живя в Испании, он увлекался своим любимым занятием - игрой в гольф. А после возвращения в Латвию этим летом регулярно посещает спортзал.
В спортзал Юрканс ходит либо один, либо вместе с женой Линдой.
"В здоровом теле - здоровый дух! Спортивные занятия дают жизни необходимые качества - мужественность и смелость, потому что ты чувствуешь себя физически готовым к любому вызову", - говорит Юрканс.
После возвращения из Испании Янис Юрканс уже успешно адаптировался к жизни в Латвии. Он радуется тому, что видит вокруг много хорошего: люди говорят на латышском языке, здания в Риге красиво ухожены. "Чувствую себя как дома, я вернулся домой", - сказал он в разговоре с журналом Kas Jauns.
Янис и Линда вместе уже 17 лет и, по их словам, за это время ни разу серьезно не ссорились. Даже если супруги обсуждают сложные жизненные ситуации, им удается с удивительной легкостью и дипломатичностью завершать разговор без обиды и горечи.
Пара также прошла испытание отношениями на расстоянии, что, по их словам, заставило их еще больше любить и ценить друг друга. Разницу в возрасте - Линда младше Яниса на 25 лет - супруги практически не ощущают.
"Когда вместе интересно, о разнице в возрасте не думаешь. Если в жизни все хорошо, не ищешь проблем, а наслаждаешься тем, что тебе дано", - говорит Линда.
Сам Юрканс признается, что отношения с женщиной значительно моложе него потребовали от него большой смелости - решиться на сближение, взять на себя ответственность и жениться на Линде, которую он называет не только красавицей, но и очень умной женщиной - она писатель, преподаватель, окончила Кембриджский университет в Англии.
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"Это большой подарок судьбы - на закате жизни жить в любви. И главное, что мне не нужно притворяться. В этих отношениях я могу быть таким, какой есть. Кроме того, любовь и отношения тоже нужно беречь и поддерживать", - говорит Янис.
Теплое поздравление от жены
Утро 80-летнего юбилея Яниса Юрканса 31 августа началось с поздравлений жены Линды. Накануне дня рождения сам юбиляр не скрывал, что немного волнуется перед круглой датой - все-таки в числе 80 есть что-то особенное.
Линда же ласково подбодрила мужа, напомнив, что цифры не имеют значения и главное - чтобы Янис был счастлив в свой день рождения.
"Моя семья заранее начала готовиться. Двоюродная сестра испекла для юбиляра торт "Наполеон". Затем мы поехали к моей дочери, где к обеду был накрыт праздничный стол. Интересно получилось, что у моей дочери юбилей в тот же день, что и у Яниса. Янис - очень дорогой человек для моей семьи. Мы все его уважаем и любим. Я рада, что мои дети - дочь Ренате и сын Ингус - очень заботятся о Янисе", - рассказала Линда, адресовав мужу особенно трогательное пожелание: "Постарайся, пожалуйста, еще долго быть со мной! Желаю Янису здоровья и радости жизни!"