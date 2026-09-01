Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить.
Телец
Личные отношения - вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Сегодня вам придется потратить массу сил на поддержание статус-кво. Чем меньше вы будете заботиться об этом сейчас, тем больших трудов это будет стоить вам позже.
Близнецы
Сегодня, вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать - не надо. Поберегите связки.
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Рак
Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
Лев
Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента прочти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.
Дева
Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии - и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.
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Весы
Не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Вы не только не доберетесь до цели, но и ушибетесь. Может, выберете другую ветку?
Скорпион
Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность - вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.
Стрелец
Сегодня можете не мучаться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
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Козерог
Сегодня вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением, несмотря на то, что к завтрашнему дню вы опять станете нормальным человеком.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, проверьте, в порядке ли ваш туалет, чтобы объектом внимания оказались вы сами, а не оторвавшийся карман или разноцветные носки.
Рыбы
Сегодня успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.