3 знака зодиака начнут новый месяц на позитивной ноте
Три знака зодиака начнут сентябрь на очень позитивной ноте. Все благодаря тому, что во вторник, 1 сентября, Луна перейдет в знак Тельца.
Луна в Тельце заставит нас предвкушать что-то прекрасное. К тому же это первый день нового месяца. В свежем старте есть что-то особенное, что буквально заряжает нас позитивом, пишет YourTango. Эти знаки зодиака готовы воплотить в жизнь нечто удивительное. Впереди столько всего хорошего!
Телец
Все, что произошло в прошлом месяце, теперь осталось в прошлом. Вы умеете двигаться дальше. Правда, иногда вам требуется немного больше времени, чем другим, но сейчас самое время оставить прошлое позади.
В первый день сентября Луна окажется в вашем знаке зодиака и поможет укрепить уверенность в себе. Поэтому, если вы решите, что этот месяц будет потрясающим, так тому и быть. Вы сами сделаете его таким.
Тельцам нет смысла зацикливаться на своих ошибках. Первый день нового месяца вы воспринимаете как возможность начать с чистого листа - и именно так и поступите. И это прекрасно!
Весы
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Любая возможность начать что-то заново с правильным настроем - именно то, что вам нужно, Весы. Под влиянием Луны в Тельце 1 сентября вы будете преисполнены оптимизма.
В первый день месяца вам придет идея, как объединить людей. Этот замысел не только покажется вам достойным, но и подарит настоящее удовольствие от предвкушения чего-то настолько позитивного.
Ваше умение ладить с людьми в этом месяце окажется как нельзя кстати. Во вторник вы будете настолько полны надежд относительно будущего, что, кажется, не сможете перестать улыбаться.
Козерог
Если чему-то вы особенно рады, так это возможности начать новый месяц с чистого листа. Даже если это всего лишь психологический эффект, первое число месяца действительно придает вам сил, Козерог.
Во время Луны в Тельце вы почувствуете стабильность. Да, вы привыкли действовать по-своему, но сейчас эти привычки будут работать вам на пользу. Вы почувствуете прилив продуктивности, а сентябрь традиционно заряжает вас энергией и желанием действовать.
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В этом месяце вы ожидаете от жизни многого. И, зная вас, вы не станете медлить и постараетесь воплотить свои планы в реальность. Мир словно открыт перед вами, и вы готовы взять от него все самое лучшее.