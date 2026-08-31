Ezīšfests 2026
Тысячи людей, десятки артистов, пенная вечеринка и танцы до рассвета - 29 августа квартал улицы Таллинас превратился в одну большую ...
ФОТО: Рига простилась с летом на Ezīšfests - Таллинский квартал трещал по швам
Тысячи людей, десятки артистов, пенная вечеринка и танцы до рассвета - 29 августа квартал улицы Таллинас превратился в одну большую прощальную вечеринку лета. Ezīšfests собрал на нескольких сценах более 30 латвийских исполнителей и уже объявил дату фестиваля в 2027 году.
Ezīšfests поставил яркую точку в сезоне летних фестивалей. В субботу, 29 августа, квартал улицы Таллинас буквально трещал по швам - в момент, когда вместе с Tranzīts почти вся Рига пела "Es nevaru būt balts!" На сценах фестиваля также выступили Жорж Сиксна, Singapūras Satīns, Артур Скутелис, OLAS, PND, Ods un Goča и еще десятки латвийских артистов. Новая территория фестиваля, тысячи поющих голосов, пенное безумие и танцы до самого рассвета превратили квартал Таллинас в одну большую вечеринку по случаю окончания лета.
Во время выступления Singapūras Satīns перед сценой царило настоящее безумие - публика прыгала и подпевала каждому слову. Вечер набрал обороты уже с выступлением Athodi Brīnumzemē, которые впервые вышли на сцену в столь непривычное для себя время и вновь собрали полный квартал слушателей. Публика с удовольствием погрузилась в их творчество, наполненное иронией над жизнью.
Тем временем OLAS на новой сцене Pļavas словно открыли ворота в настоящую Нарнию, и королевский бал мог начинаться. А отцы латвийского панка Inokentijs Mārpls и PND в очередной раз доказали - панк-рок не просто жив, он все еще кричит во весь голос.
Но громкой была не только музыка. Настоящий ажиотаж вызвала пенная вечеринка. В какой-то момент в пену вместе со всеми участниками праздника отправился и хор Рижской Домской хоровой школы - участники хора пели и веселились вместе со всеми.
Читайте продолжение после рекламы
Одновременно на silent-концерте на сцену вышли любимцы публики Bukte. Еще одним сюрпризом стал хип-хоп в наушниках - Ods un Goča создали атмосферу, будто слушатели оказались прямо в их студии звукозаписи. А своеобразной вишенкой на музыкальном торте стало выступление Жоржа Сиксны, на концерте которого пели, танцевали и праздновали около двух тысяч человек.
Как и прежде, на Ezīšfests громко заявила о себе актуальная латвийская хип-хоп-сцена. Все началось с JAUNASTRAWA, открывших сцену Ezītis miglā, а завершилось выступлением Prusax & Steps на сцене Angāra. Музыканты едва не "снесли" сцену, а публика устроила, возможно, самый впечатляющий мошпит в истории этого пространства.
Тем временем в зоне Warehouse Rave танцы продолжались до самого рассвета, а вопрос "Во сколько идем домой?" здесь, похоже, просто не существовал.
Организаторы уже начинают готовиться к следующему лету. Ezīšfests 2027 пройдет 27 августа. В продаже уже появились ранние билеты Agro Ezīšu biļetes, которые сейчас стоят 28 евро.