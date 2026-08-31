ФОТО: Рига простилась с летом на Ezīšfests - Таллинский квартал трещал по швам

Ezīšfests поставил яркую точку в сезоне летних фестивалей. В субботу, 29 августа, квартал улицы Таллинас буквально трещал по швам - в момент, когда вместе с Tranzīts почти вся Рига пела "Es nevaru būt balts!" На сценах фестиваля также выступили Жорж Сиксна, Singapūras Satīns, Артур Скутелис, OLAS, PND, Ods un Goča и еще десятки латвийских артистов. Новая территория фестиваля, тысячи поющих голосов, пенное безумие и танцы до самого рассвета превратили квартал Таллинас в одну большую вечеринку по случаю окончания лета.