Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков зодиака

Любовь. Для Рыб это одна из наиболее романтичных сфер недели. Возможны признания, неожиданные встречи и восстановление общения с человеком, с которым отношения когда-то прервались. Семейным Рыбам стоит чаще говорить партнеру о своих чувствах.