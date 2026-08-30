Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября для всех знаков зодиака
Неделя с 31 августа по 6 сентября принесет знакам зодиака перемены в планах, новые рабочие задачи и неожиданные повороты в личной жизни. Начало сентября подойдет для того, чтобы навести порядок в делах, закрыть старые вопросы и определиться с приоритетами. Во второй половине недели многие почувствуют больше уверенности и смогут решиться на шаг, который долго откладывали.
Овен
Неделя заставит Овнов внимательнее отнестись к своим обязанностям. В понедельник и вторник может показаться, что дел слишком много, а окружающие постоянно требуют вашего внимания. Не пытайтесь сделать все одновременно - расставьте приоритеты.
Работа и деньги. В профессиональной сфере возможны новые задачи или предложение взять на себя дополнительную ответственность. Это хороший момент, чтобы показать свои способности руководству. Финансовая ситуация остается стабильной, но крупные покупки лучше планировать заранее. В конце недели может появиться возможность немного увеличить доход.
Любовь. Одиноким Овнам стоит чаще выходить из дома и соглашаться на приглашения - интересное знакомство может произойти совершенно неожиданно. У семейных представителей знака возможны небольшие споры из-за бытовых вопросов, но серьезного конфликта удастся избежать.
Здоровье. Не забывайте отдыхать. Переутомление в начале недели может сказаться на настроении и качестве сна.
Совет недели: не берите на себя чужие проблемы, если собственных дел уже достаточно.
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Телец
Тельцам неделя подарит ощущение большей стабильности. Вы наконец сможете разобраться с вопросом, который долго оставался неопределенным. Особенно удачными будут среда и четверг - в эти дни проще договариваться и принимать важные решения.
Работа и деньги. Хороший период для финансового планирования, переговоров и обсуждения условий работы. Если вы давно думаете о смене работы или дополнительном источнике дохода, сейчас стоит изучить варианты, но не принимать решение под влиянием эмоций.
Любовь. В отношениях станет больше спокойствия и взаимопонимания. Партнер может предложить совместные планы на осень. Одиноким Тельцам стоит обратить внимание на человека, с которым они уже давно общаются - между вами может возникнуть романтический интерес.
Здоровье. Организму потребуется полноценный отдых. Полезно больше гулять и не нарушать привычный режим сна.
Совет недели: не торопитесь - то, что развивается постепенно, может оказаться самым надежным.
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Близнецы
Близнецы проведут неделю в постоянном движении. Новостей, сообщений и предложений будет много, поэтому важно не потерять среди них действительно важное. В начале недели возможна неожиданная встреча или разговор, который изменит ваши планы.
Работа и деньги. Ваше главное преимущество сейчас - коммуникабельность. Переговоры, деловые встречи, переписка и новые знакомства могут принести практическую пользу. Однако внимательно проверяйте документы и договоренности, особенно если речь идет о деньгах.
Любовь. В личной жизни возможен настоящий эмоциональный поворот. Одинокие Близнецы могут познакомиться с человеком, который сначала покажется совершенно не в их вкусе. У пар возможен разговор о будущем отношений.
Здоровье. Старайтесь делать перерывы от телефона и компьютера. Переизбыток информации может привести к раздражительности и усталости.
Совет недели: прежде чем соглашаться на новое предложение, убедитесь, что оно действительно вам нужно.
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Рак
Ракам захочется больше спокойствия и определенности. Вы будете особенно чувствительны к словам окружающих, поэтому не стоит воспринимать каждую мелочь как личную обиду.
Работа и деньги. На работе возможна ситуация, когда от вас потребуется проявить инициативу. Не ждите, пока кто-то предложит решение, - ваши идеи могут оказаться очень кстати. В финансовой сфере неделя скорее стабильная, но лучше избегать эмоциональных покупок.
Любовь. Семейным Ракам стоит больше времени проводить с близкими. Возможно, партнеру сейчас требуется ваша поддержка. Одиноким представителям знака звезды обещают знакомство через друзей, коллег или родственников.
Здоровье. Следите за эмоциональным состоянием. Полезны прогулки, спокойные занятия и полноценный сон.
Совет недели: не молчите о том, что вас беспокоит, но и не превращайте обычный разговор в выяснение отношений.
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Лев
Львам предстоит неделя, когда их заметят. Ваши профессиональные способности или личные качества могут привлечь внимание человека, мнение которого для вас важно.
Работа и деньги. Особенно удачными будут понедельник, четверг и пятница. Можно начинать новый проект, предлагать идеи или обсуждать повышение. В финансовой сфере возможна приятная новость - премия, возврат долга или дополнительный заработок.
Любовь. В личной жизни появится больше динамики. Одинокие Львы могут получить сообщение от человека из прошлого. Не спешите возвращаться к старым отношениям - сначала вспомните, почему они закончились. У пар возможен романтический период.
Здоровье. Не позволяйте рабочему напряжению полностью захватить ваше внимание. Вам необходимы физическая активность и отдых.
Совет недели: пользуйтесь моментом, когда обстоятельства играют на вашей стороне.
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Дева
Для Дев начало сентября станет периодом наведения порядка. Вам захочется разобрать накопившиеся дела, пересмотреть планы и избавиться от всего лишнего.
Работа и деньги. Неделя подходит для составления бюджета, оформления документов и завершения незаконченных проектов. В работе вас могут попросить исправить чужую ошибку. Постарайтесь не раздражаться - ваша способность быстро находить решения будет замечена.
Любовь. Девы могут стать более требовательными к партнеру. Не ждите, что близкий человек догадается о ваших желаниях самостоятельно. Одиноким представителям знака стоит дать шанс человеку, который проявляет к ним искренний интерес.
Здоровье. Обратите внимание на режим питания и сна. Организм особенно чувствительно отреагирует на хроническое недосыпание.
Совет недели: не стремитесь контролировать абсолютно все - иногда события развиваются лучше без вашего вмешательства.
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Весы
Весам предстоит сделать выбор между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Не исключено, что кто-то будет пытаться повлиять на ваше решение.
Работа и деньги. В начале недели возможны задержки и неясности, но после среды ситуация начнет улучшаться. Хороший момент для переговоров и обсуждения финансовых вопросов. Не соглашайтесь на условия, которые вас изначально не устраивают.
Любовь. В отношениях появится необходимость поговорить откровенно. Одинокие Весы могут встретить человека во время поездки, работы или обычного повседневного дела. Знакомство может развиваться медленно, но перспективно.
Здоровье. Не забывайте о физической активности. Даже ежедневная прогулка поможет справиться с накопившимся напряжением.
Совет недели: выбирайте то, что действительно подходит вам, а не то, что удобно другим.
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Скорпион
Скорпионы почувствуют прилив энергии и желание изменить то, что давно их не устраивает. Неделя подходит для решительных действий, однако чрезмерная резкость может навредить.
Работа и деньги. Возможна напряженная ситуация с коллегой или начальством. Не стоит вступать в открытое противостояние - лучше дождаться подходящего момента и спокойно изложить свою позицию. В финансовых вопросах возможен неожиданный расход.
Любовь. Страсти усилятся. У влюбленных возможны яркие эмоции, ревность и важный разговор. Одинокие Скорпионы могут познакомиться с человеком, к которому возникнет сильное притяжение практически сразу.
Здоровье. Вам важно научиться переключаться после рабочего дня. Эмоциональное напряжение может мешать расслабиться.
Совет недели: иногда победа заключается не в том, чтобы доказать свою правоту.
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Стрелец
Стрельцы будут настроены оптимистично. После нескольких напряженных недель вы почувствуете, что ситуация начинает двигаться в нужном направлении.
Работа и деньги. Возможны новые профессиональные контакты, поездки или интересное предложение. Не отказывайтесь от возможности научиться чему-то новому. Деньги могут прийти из неожиданного источника, но часть дохода лучше сразу отложить.
Любовь. В личной жизни возможны приятные сюрпризы. Одиноким Стрельцам стоит быть открытыми к знакомствам. У семейных пар может появиться общее дело или поездка, которая поможет освежить отношения.
Здоровье. Хорошее время для восстановления физической формы. Главное - не пытайтесь добиться результата за несколько дней.
Совет недели: не бойтесь выйти за пределы привычного - именно там может появиться новая возможность.
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Козерог
Козерогам придется заниматься практическими вопросами. Возможно, вы почувствуете, что пора окончательно решить проблему, которую слишком долго откладывали.
Работа и деньги. Ваше трудолюбие принесет результат. Начальство может поручить вам ответственное дело. Не исключена возможность повышения или улучшения финансовых условий, но для этого придется четко показать свою заинтересованность.
Любовь. В отношениях станет меньше неопределенности. Если между партнерами накопились недоговоренности, самое время их обсудить. Одинокие Козероги могут познакомиться с человеком серьезным и надежным.
Здоровье. Следите за тем, чтобы работа не вытесняла отдых. Организму необходимы паузы.
Совет недели: не недооценивайте результаты собственной работы - пришло время заявить о своих достижениях.
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Водолей
Водолеи могут почувствовать желание резко изменить привычный распорядок. Это хорошая неделя для новых идей, но не все задумки нужно реализовывать немедленно.
Работа и деньги. Неожиданное предложение может заставить вас пересмотреть профессиональные планы. Перед тем как соглашаться, изучите детали. В финансовой сфере ситуация стабильная, но ближе к выходным возможна незапланированная трата.
Любовь. В отношениях появится больше свободы. Партнер может поддержать вашу новую идею. Одиноких Водолеев ждет интересное знакомство через интернет, друзей или рабочее окружение.
Здоровье. Не перегружайте себя большим количеством дел. Вашей нервной системе понадобится время для восстановления.
Совет недели: новая идея хороша, если вы готовы довести ее до конца.
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Рыбы
Рыбы проведут неделю под влиянием эмоций и интуиции. Вы можете неожиданно понять, чего на самом деле хотите, хотя раньше сомневались.
Работа и деньги. Не спешите соглашаться на первое предложение. Важные финансовые решения лучше принимать после тщательного анализа. В работе возможна ситуация, когда придется проявить гибкость.
Любовь. Для Рыб это одна из наиболее романтичных сфер недели. Возможны признания, неожиданные встречи и восстановление общения с человеком, с которым отношения когда-то прервались. Семейным Рыбам стоит чаще говорить партнеру о своих чувствах.
Здоровье. Эмоциональная нагрузка может ощущаться сильнее физической. Полезны тишина, сон, прогулки и занятия, которые помогают отвлечься.
Совет недели: доверяйте интуиции, но проверяйте факты, когда речь идет о деньгах и серьезных решениях.