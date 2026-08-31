Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов.
Телец
Возможно, перемены вам ни к чему, однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них.
Близнецы
Сегодня вы с горечью обнаружите, что "делу - время, потехе - час", а вовсе не наоборот. Что ж, постарайтесь научиться получать удовольствие и от работы.
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Рак
Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все "за" и "против", может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
Лев
Сегодня вам придется пойти на компромисс, в противном случае с вами может произойти та же неприятность, что и со старухой (имеется в виду та, что осталась у разбитого корыта). Умерив же свои амбиции, вы вполне можете получить более богатые плоды.
Дева
Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
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Весы
Приготовьте, на всякий случай, жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
Скорпион
Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям. Эффект будет незабываемым.
Стрелец
Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.
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Козерог
Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
Водолей
Вы подобно волшебному фонарю проецируете на все и вся собственное видение жизни, и крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь кроме самого себя.
Рыбы
Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.