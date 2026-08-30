Осталось потерпеть до 6 сентября: 3 знака зодиака, для которых черная полоса закончится
После неспокойного начала недели, которая завершится 6 сентября 2026 года, жизнь трех знаков зодиака начнет постепенно приходить в норму. Наконец осталась позади лунное затмение в Рыбах, а вместе с ним начнет ослабевать и его влияние.
1 сентября произойдет точный квадрат Марса и Сатурна. Это напряженный аспект, особенно с учетом того, что энергия затмения может сохраняться еще около 30 дней. Из-за этого может казаться, что обстоятельства буквально не дают двигаться вперед. Однако такое влияние продлится около 48 часов, после чего ситуация начнет улучшаться, пишет YourTango.
Козерог
На этой неделе Козерог может столкнуться с эмоциональными и коммуникационными проблемами. Ретроградный Сатурн способен создать напряжение дома - из-за семейных вопросов или необходимости совмещать профессиональные обязанности с домашними делами. Квадрат Марса и Сатурна во вторник только усилит напряжение.
Вы привыкли чувствовать, будто весь мир держится на ваших плечах. Но на самом деле это далеко не всегда так. Если вам предлагают помощь или поддержку, не стоит отказываться из-за гордости. Другие люди могут предложить решения, которые вам просто не пришли в голову.
По возможности делегируйте часть обязанностей и не пытайтесь справиться со всем самостоятельно.
Поскольку эмоционально вы можете чувствовать себя истощенными, постарайтесь сократить количество дел и встреч. Найдите время для отдыха и восстановления. При этом неделя может принести финансовую удачу, поэтому не все будет складываться сложно.
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Если возникнет проблема, не спешите реагировать эмоционально. В понедельник благоприятное влияние трина Юпитера и Сатурна поможет найти разумное и долгосрочное решение. Постарайтесь разобраться не только с последствиями, но и с причиной происходящего.
Овен
Овен все еще может ощущать напряжение, оставшееся после лунного затмения в Рыбах. Оно могло вызвать внутренние противоречия и проблемы, связанные с привычным укладом жизни.
Обычно Овен не любит сидеть без дела, но в начале этой недели влияние Марса и Сатурна способно создать ощущение, будто обстоятельства намеренно тормозят все ваши планы.
Не перегружайте расписание. Важные встречи лучше по возможности перенести на конец недели, когда влияние Марса и Сатурна начнет ослабевать. Пока же можно заняться менее масштабными проектами.
Также лучше работать самостоятельно, поскольку этот период способен провоцировать конфликты. Следите за тем, как разговариваете с близкими. Если вы живете не одни, сейчас не лучшее время для выяснения спорных вопросов и острых дискуссий.
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Главным испытанием станет терпение. Особенно в начале недели события могут развиваться гораздо медленнее, чем вам хотелось бы. Но это временно. После первых дней ситуация начнет постепенно стабилизироваться.
Рак
На работе у Рака на этой неделе могут возникнуть проблемы. Квадрат Марса и Сатурна во вторник способен привести к конфликту, который на фоне сильного раздражения заставит вас задуматься об увольнении.
Не исключены разногласия с начальником или другим человеком, который обладает властью и принимает решения.
Вам может очень хотеться срочно продвинуть какой-то вопрос, однако обстоятельства будут словно постоянно ставить препятствия. Поэтому сейчас не стоит пытаться любой ценой форсировать события.
Двигайтесь постепенно и не пытайтесь решить все одновременно. Излишняя спешка может привести к новым проблемам - как в переносном, так и в буквальном смысле.
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Если кто-то поставит под сомнение вашу честность или способ ведения дел, постарайтесь не переходить в оборону. Спокойно объясните свою позицию и причины своих решений. Чем меньше эмоций будет в такой ситуации, тем легче вам будет ее разрешить.
Наконец, не забывайте о собственном самочувствии. Дайте себе возможность отдохнуть и восстановить силы. По мере ослабления напряженной астрологической энергии обстоятельства начнут постепенно приходить в норму.