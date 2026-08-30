Когда хочется посмотреть детектив без тяжелого послевкусия - 8 легких сериалов с загадкой

В большинстве серий зрителю с самого начала показывают, кто совершил убийство. Загадка заключается не в личности преступника, а в том, как Чарли поймет, что произошло, и сумеет вывести виновного на чистую воду. Сюжеты напоминают классического "Коломбо", но действие происходит в современной Америке, а главная героиня далека от образа безупречного сыщика. Она растрепанная, упрямая, разговорчивая и неизменно оказывается там, где кто-то очень неумело пытается скрыть правду.