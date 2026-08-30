ФОТО: дождь не разогнал публику! В Каугури прошел праздник с гигантскими куклами, танцами и огненным финалом

Для детей программа была особенно насыщенной. На одной из площадок показывали небольшие театральные и цирковые номера, на другой можно было попробовать себя в спортивных занятиях. Работали секции и активности, где детям предлагали, например, испытать силу удара. Рядом можно было встретить ярких ростовых кукол и сфотографироваться с ними.