Праздник Каугури 2026
29 августа в Юрмале прошел праздник Каугури. В течение всего дня район был наполнен движением - танцами, уличным искусством, спортивными ...
ФОТО: дождь не разогнал публику! В Каугури прошел праздник с гигантскими куклами, танцами и огненным финалом
В субботу, 29 августа, в Каугури танцевали, занимались спортом, смотрели цирковые и театральные представления, пробовали уличную еду, а к вечеру, несмотря на дождь, у главной сцены собралась плотная толпа.
Праздник начался еще днем, когда улицы Каугури заполнили участники и зрители самых разных возрастов. Одним из самых ярких эпизодов стало массовое выступление танцевальных коллективов в национальных костюмах - длинная колонна танцоров растянулась вдоль дороги практически до главной сцены.
Особое внимание привлекали огромные фигуры и куклы. По территории перемещалась гигантская белая человеческая фигура, которой управляли сразу несколько артистов. Днем она возвышалась над публикой, а вечером, уже подсвеченная изнутри, стала одним из самых эффектных персонажей праздника. Вокруг нее постоянно собирались зрители, многие снимали происходящее на телефоны.
Для детей программа была особенно насыщенной. На одной из площадок показывали небольшие театральные и цирковые номера, на другой можно было попробовать себя в спортивных занятиях. Работали секции и активности, где детям предлагали, например, испытать силу удара. Рядом можно было встретить ярких ростовых кукол и сфотографироваться с ними.
Не обошлось и без привычных фестивальных развлечений. Работали палатки с едой и напитками, готовили сладкую вату, а между деревьями разместились столики, где гости могли передохнуть. Пространство украшали крупные зеркальные шары, которые днем отражали происходящее вокруг, а вечером вместе с гирляндами создавали уже совсем другую атмосферу.
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Отдельной частью программы стали уличные спектакли и выступления артистов. Зрители собирались буквально в нескольких метрах от исполнителей, поэтому происходящее больше напоминало небольшой европейский уличный фестиваль, чем традиционный концерт с четкой границей между сценой и публикой.
Программу дополнили соревнования по баскетболу 3x3 и автомобильная выставка Loud Jurmala. Работала и праздничная ярмарка с товарами латвийских ремесленников и домашних производителей, сезонными продуктами и изделиями ручной работы.
Ближе к вечеру погода испортилась, и в какой-то момент над толпой появилось практически сплошное море зонтов и капюшонов. Тем не менее главная площадка продолжала заполняться. Даже под дождем зрители оставались у сцены, а ближе к началу вечерних концертов свободного пространства перед ней становилось все меньше.
Вечернюю музыкальную программу открыл Максим Бусел с группой. Затем перед публикой выступили литовский исполнитель Daddy was a Milkman, латвийская группа Mazais princis и Fiņķis.
Финал оказался самой масштабной частью праздника. На сцену вышла группа Dagamba, а концерт превратился в полноценное мультимедийное шоу со светом, видео, дымовыми эффектами и пиротехникой.
На фоне темного неба над сценой поднимались высокие столбы искр, площадку заливал красный и оранжевый свет, а перед сценой стояла многотысячная на вид толпа. В итоге дождь скорее изменил картинку праздника, чем испортил его!