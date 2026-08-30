Новый "Человек-паук" обошел "Титаник" - какие фильмы теперь входят в десятку самых кассовых в истории
"Титаник" Джеймса Кэмерона почти три десятилетия оставался среди пяти самых кассовых фильмов в истории мирового проката. Теперь легендарную картину оттуда вытеснил новый супергеройский хит - "Человек-паук: Новый день".
По предварительным оценкам по итогам пятого уикенда проката, мировые сборы "Человека-паука: Новый день" достигли примерно 2,3 млрд долларов. Этого достаточно, чтобы обойти "Титаник" с его 2,265 млрд долларов и китайский анимационный хит "Нэчжа 2", собравший около 2,271 млрд. Таким образом, новый "Человек-паук" поднялся на четвертое место среди самых кассовых фильмов в истории.
Какие фильмы сейчас входят в десятку самых кассовых
С учетом предварительных результатов "Человека-паука: Новый день" первая десятка выглядит так:
- "Аватар" - 2,924 млрд долларов
- "Мстители: Финал" - 2,799 млрд долларов
- "Аватар: Путь воды" - 2,334 млрд долларов
- "Человек-паук: Новый день" - около 2,3 млрд долларов
- "Нэчжа побеждает Царя драконов" - 2,271 млрд долларов
- "Титаник" - 2,265 млрд долларов
- "Звездные войны: Пробуждение силы" - 2,071 млрд долларов
- "Мстители: Война бесконечности" - 2,052 млрд долларов
- "Человек-паук: Нет пути домой" - 1,921 млрд долларов
- "Зверополис 2" - 1,867 млрд долларов
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Теперь в мировой десятке сразу два фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом. Предыдущая часть, "Человек-паук: Нет пути домой", занимает девятое место, однако новый фильм уже опережает ее почти на 400 млн долларов.
"Титаник" впервые вылетел из первой пятерки
Картина Джеймса Кэмерона вышла в 1997 году и стала одним из крупнейших кинематографических феноменов своего времени. Уже во время первоначального проката фильм заработал около 1,8 млрд долларов.
Позже "Титаник" несколько раз возвращался в кинотеатры, в том числе в обновленных и 3D-версиях. Благодаря повторным прокатам общие сборы выросли примерно до 2,265 млрд долларов.
Когда-то "Титаник" был самым кассовым фильмом в истории. В 2009 году его с первого места сместил другой фильм Кэмерона - "Аватар". Несмотря на появление новых блокбастеров, "Титаник" все это время оставался в первой пятерке. Теперь он опустился на шестую строчку.
Кэмерон при этом по-прежнему доминирует в верхушке рейтинга: первое место занимает "Аватар", третье - "Аватар: Путь воды".
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Следующая цель уже совсем рядом
На третьем месте находится "Аватар: Путь воды" с 2,334 млрд долларов. Если предварительная оценка в 2,3 млрд для "Человека-паука" подтвердится, между фильмами останется всего несколько десятков миллионов. При этом "Человек-паук: Новый день" все еще идет в кинотеатрах, поэтому вполне может подняться еще на одну строчку и стать третьим самым кассовым фильмом в истории.
Дальше разрыв гораздо серьезнее. "Мстители: Финал" заработали 2,799 млрд долларов, а абсолютный рекордсмен "Аватар" - 2,924 млрд. Чтобы добраться до них, "Человеку-пауку" понадобится еще около полумиллиарда долларов.
В Америке у фильма тоже исторический результат
В США и Канаде "Человек-паук: Новый день" уже заработал более 870 млн долларов и обошел "Мстителей: Финал", которые закончили прокат с результатом около 858 млн.
Впереди остается только "Звездные войны: Пробуждение силы", собравший около 937 млн долларов. До этого рекорда фильму с Томом Холландом необходимо добрать более 60 млн.