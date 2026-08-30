Новый "Человек-паук" обошел "Титаник" - какие фильмы теперь входят в десятку самых кассовых в истории

На третьем месте находится "Аватар: Путь воды" с 2,334 млрд долларов. Если предварительная оценка в 2,3 млрд для "Человека-паука" подтвердится, между фильмами останется всего несколько десятков миллионов. При этом "Человек-паук: Новый день" все еще идет в кинотеатрах, поэтому вполне может подняться еще на одну строчку и стать третьим самым кассовым фильмом в истории.