Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня может произойти занятная ошибка - вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
Телец
Сегодня вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ, делайте, что хотите, ничего катастрофического вам натворить не удастся.
Близнецы
Сегодня вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Все остальное зависит от вашего желания действовать и степени вашей активности.
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Рак
Претворите свою мечту в жизнь. Хотя бы одну, самую завалящую. И день не пройдет даром.
Лев
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Дева
Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
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Весы
Сегодня, рассчитывая на кого-то кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице. А лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь, самому разобраться будет проще.
Скорпион
Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого - компания старых, испытанных друзей.
Стрелец
Сегодня у вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на оный.
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Козерог
Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
Водолей
Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
Рыбы
Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть?