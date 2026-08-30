"Все регионы Латвии прекрасны с высоты!" Пилот воздушного шара призывает других отправиться в приключение

Для полета на воздушном шаре лучше всего подходит одежда для активного отдыха на природе и закрытая обувь в соответствии с сезоном. Для утренних полетов желательно иметь сменную обувь, поскольку по утрам луга и поля мокрые. Выраженной разницы температур во время полета нет. Пассажиров обычно удивляет, что во время полета даже теплее, чем на земле. Это связано с газовой горелкой, которая работает с небольшими интервалами, поэтому пригодится также шапка или капюшон, защищающие голову от тепла. Выраженных ограничений по состоянию здоровья для полетов на воздушном шаре нет, однако следует учитывать, что контакт с землей при посадке может быть разным, поэтому необходимость полета после недавних травм или операций все же разумно оценить. Мы катали и людей, которым исполнилось сто лет, и людей старше восьмидесяти лет. Главное условие - чтобы пассажир мог стоять на ногах в течение часа. В корзине нет сидений - там столько места, сколько есть. То есть самое важное - способность человека провести целый час стоя.