"Все регионы Латвии прекрасны с высоты!" Пилот воздушного шара призывает других отправиться в приключение
Пилот воздушного шара Кристап Фрицкаус - профессионал в своей области с двадцатилетним опытом - воспринимает полеты как хобби, поскольку его основная работа связана с другой сферой, однако в сезон, который длится шесть месяцев, с мая по октябрь, пилота Кристапса можно увидеть в небе над Латвией.
Совсем недавно в Кандаве состоялся организованный Кристапом фестиваль воздушных шаров Kandava 2026, в котором приняли участие одиннадцать экипажей. Это был праздник не только для местных жителей, но и для людей из ближайших и более отдаленных окрестностей. Фестивали воздушных шаров пилот организует уже несколько лет.
Допускаю, что для очень многих жителей Латвии полеты на воздушном шаре кажутся весьма эксклюзивным занятием. Как вы к этому пришли?
Меня в эту сферу ввел первый латвийский пилот воздушного шара Гунар Дукште. Именно он в 1992 году положил начало современной эре воздушных шаров в Латвии. По профессии я полиграфист - учился и работал в полиграфической отрасли, в различных газетах и типографиях - в свое время в Preses nams, затем в издательстве Diena. Позже я создал собственное предприятие, однако после вроде бы случайного разговора с Гунаром Дукште стал членом его команды. Мой первый учебный полет состоялся в 2006 году, то есть двадцать лет назад. Активно заниматься полетами, то есть летать с пассажирами, я начал в 2008 году и продолжаю делать это до сих пор.
Читателям, наверное, было бы важно знать, что вы и ваше предприятие работаете легально, поскольку в прежние годы летать на воздушном шаре мог любой, кому это приходило в голову.
Что касается легального статуса, начиная с 2019 года в Европейском союзе и, соответственно, также в Латвии были введены нормативы, которые определяют статус коммерческих пилотов и предприятий. Обязательно наличие сертифицированного оператора, как и во всей авиационной отрасли, где все коммерческие пилоты работают в лицензированных организациях. Мой коллега Гиртс Вилкс был первым, кто привел в порядок всю необходимую документацию и создал первое легальное и сертифицированное предприятие в Латвии. Сейчас таких предприятий уже несколько. Мы работаем в рамках нормативных требований - легально, со всеми необходимыми разрешениями и лицензиями.
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Сезон полетов на воздушных шарах длится с мая до конца октября. Сколько полетов у вас получается совершить?
В Латвии сезон полетов на воздушных шарах обычно начинается, когда на деревьях появляются первые листья, и длится до последних желтых листьев осенью. В среднем за сезон может быть примерно 50 полетов. Если получается меньше, это считается слабым сезоном, тогда как наиболее активные пилоты совершают даже 80-100 полетов в год, используя каждый подходящий момент, когда погодные условия позволяют совершить безопасный полет.
Вы только что затронули то, о чем я хотел спросить, а именно - как погодные условия влияют на полеты на воздушном шаре?
Погодные условия очень сильно влияют на полеты. Существенно влияет на них и близость моря - Латвия расположена у Балтийского моря, поэтому у нас переменчивый климат, наблюдаются частые колебания влажности и температуры. Кроме того, воздушный шар летает только в два временных промежутка - на рассвете и за два часа до захода солнца. Это моменты, когда воздушная масса спокойная, без выраженных порывов или термической турбулентности. Все это делает сезон полетов на воздушных шарах довольно переменчивым и очень зависимым от природных условий.
В момент, когда происходит наш разговор, в Риге гремит гром. Возможен ли в такую погоду полет на воздушном шаре?
Полеты на воздушных шарах никогда не проводятся во время грозы или грома. При таких погодных условиях все полеты отменяются. Для пилота воздушного шара важны оптимальные погодные условия, а именно хорошая видимость, и скорость ветра в порывах не должна превышать пять метров в секунду, то есть примерно 18 километров в час. Если ветер сильнее или плохая видимость, в целях безопасности полеты не выполняются, поскольку воздушный шар, в отличие от других летательных аппаратов, нельзя направлять вправо или влево. Им управляют только вверх и вниз с помощью тепла, тогда как горизонтально воздушный шар дрейфует вместе с ветром. Поэтому при плохих погодных условиях пилот переносит полет на следующий раз.
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Как далеко воздушный шар может улететь за один полет и от чего это зависит?
Среднее расстояние, которое воздушный шар пролетает за один час, составляет примерно 10-15 километров. Это зависит только от ветра, то есть если ветер сильнее, можно улететь дальше, если слабее - расстояние будет меньше. Однако мы избегаем полетов при слишком сильном ветре, который превышал бы 20 километров в час, поскольку тогда посадка становится слишком динамичной и некомфортной. У шара нет тормозов, чтобы остановиться, поэтому во время посадки происходит "контакт корзины с землей", пока воздушный шар не остановится. По этим причинам пилоты всегда выбирают спокойные погодные условия, чтобы полет был безопасным и приятным для пассажиров.
Кто является типичным пассажиром и по каким причинам люди хотят летать на воздушном шаре?
Это был бы вопрос к психологу - какие у людей причины. (Улыбается.) Чаще всего это люди, которых вдохновили фотографии или видео и которые хотят попробовать что-то новое. Многие приходят, чтобы преодолеть страх высоты и бросить себе вызов, другие получают подарочный сертификат на полет к празднику, например дети дарят его родителям, друзья - друзьям, родители - детям. Очень часто это подарочные сертификаты на свадьбу или юбилей. Самые приятные пассажиры - те, кто сам осознанно решил лететь и открыт для любого времени и даты. Часто люди передают свой опыт полета из уст в уста, и тогда на протяжении целого сезона или нескольких лет в этом регионе существует спрос на полеты. Устная реклама работает безупречно.
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Какие регионы Латвии сейчас доступны для полетов и где существуют ограничения? С чем связаны эти ограничения?
Полеты разрешены на большей части территории Латвии - в Видземе, Земгале, Курземе и части Латгале. Однако есть регионы, где существуют ограничения, например сейчас вдоль всей восточной границы, в окрестностях Даугавпилса, Краславы, Лудзы, где воздушное пространство зарезервировано для нужд армии. В этих районах полеты не разрешены по соображениям безопасности. На остальной территории Латвии, если нет специальных закрытых зон, полеты проходят в различных городах и сельской местности. Мы, пилоты, перед каждым полетом должны проверять ограничения воздушного пространства, поскольку они могут меняться в течение дня или в зависимости от военных учений.
Как я уже упомянул, полеты проходят почти по всей Латвии, однако в каждом месте есть свои нюансы и свой шарм, если погодные условия хорошие.
Над каким латвийским краем вам самому больше всего нравится летать?
Я летал над всеми краями Латвии - от Вентспилса до Даугавпилса. Любимое место зависит от компании и погодных условий. Многие жители Риги смотрят на Сигулду как на особенно красивое место, однако я высоко ценю также Цесис, Валмиеру, Бауску, Кандаву, Кулдигу, Талси. Да, следует добавить, что в Риге полеты очень-очень редки, поскольку это слишком сложно из-за ограничений воздушного пространства, а также очень мало мест, где воздушному шару можно безопасно приземлиться.
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Мне очень нравится Кандава. Там в этом году 7 и 8 августа состоялся седьмой по счету фестиваль воздушных шаров Kandava 2026, в котором я выступаю техническим организатором. В свою очередь, Лиепая - особый случай: с точки зрения пилотов воздушных шаров это такое эксклюзивное место, где полеты также проходят очень редко из-за морских ветров. За двадцать лет полетов в Лиепае я летал всего несколько раз.
Почему Лиепая - эксклюзивное место для полетов?
Лиепая и Вентспилс находятся у открытого моря, поэтому на них очень сильно влияет ветер. Не зря Лиепаю называют городом ветров. Чтобы воздушный шар мог стартовать, подходят только определенные направления ветра - с запада на восток. Кроме того, у земли ветер не должен быть слишком сильным, хотя наверху он может быть более быстрым. Такие условия в Лиепае бывают редко, поэтому и летать там получается очень, очень редко. Еще сложнее в Вентспилсе, где ветры еще более сильные и суровые. Мне самому за всю карьеру пилота удалось подняться там в воздух только один раз - в самом начале моей карьеры.
Поговорим о посадке. Где она чаще всего происходит?
Места посадки мы планируем, основываясь на направлении ветра и прогнозах, чтобы примерно через час полета под нами находилось подходящее поле или луг, где можно совершить посадку. Места старта часто заранее согласованы с конкретными владельцами земли, тогда как конечная точка посадки иногда приводит нас к чужому хозяину, поскольку мы оказываемся на его территории.
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Удается ли договориться с владельцами территорий, где вы совершаете посадку?
Обычно наши товарищи по команде, которые остаются на земле, подъезжают на микроавтобусе или джипе к владельцу конкретной территории и просят у него разрешения забрать экипаж с его поля. В 99% случаев все проходит дружелюбно, но бывают и исключения, когда хозяева не рады видеть воздушные шары на своей территории. Особенно это наблюдается в окрестностях Сигулды, поскольку там мы летаем чаще всего.
В целом конфликтов мало - большинство землевладельцев понимают, что воздушный шар прилетает по ветру, однако в редких случаях это, к сожалению, перерастает в более острые ситуации, особенно если поблизости находятся загоны с животными, которых может напугать шум горелок воздушного шара.
Как пассажиру подготовиться к полету на воздушном шаре? Нужно ли что-то особенное и существуют ли ограничения по состоянию здоровья, возрасту или физической подготовке?
Для полета на воздушном шаре лучше всего подходит одежда для активного отдыха на природе и закрытая обувь в соответствии с сезоном. Для утренних полетов желательно иметь сменную обувь, поскольку по утрам луга и поля мокрые. Выраженной разницы температур во время полета нет. Пассажиров обычно удивляет, что во время полета даже теплее, чем на земле. Это связано с газовой горелкой, которая работает с небольшими интервалами, поэтому пригодится также шапка или капюшон, защищающие голову от тепла. Выраженных ограничений по состоянию здоровья для полетов на воздушном шаре нет, однако следует учитывать, что контакт с землей при посадке может быть разным, поэтому необходимость полета после недавних травм или операций все же разумно оценить. Мы катали и людей, которым исполнилось сто лет, и людей старше восьмидесяти лет. Главное условие - чтобы пассажир мог стоять на ногах в течение часа. В корзине нет сидений - там столько места, сколько есть. То есть самое важное - способность человека провести целый час стоя.
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В свою очередь, маленьких детей, чей рост не превышает 1,20 метра и которые поэтому не могут толком видеть через край корзины, редко берут с собой. Таким малышам обычно достаточно понаблюдать за подготовкой воздушного шара - для них это действительно очень увлекательный процесс. Их родителям я чаще всего говорю, что для таких маленьких детей часовой полет может оказаться слишком долгим.
Что запрещено делать в воздушном шаре, какие правила безопасности или поведения должны знать пассажиры?
С точки зрения безопасности во время развлекательного полета пассажирам категорически запрещено перелезать через край корзины, а также нельзя сидеть на краю корзины. Нельзя ничего выбрасывать из воздушного шара во время полета.
Необходимо внимательно держать телефоны, поскольку во время полета они могут превратиться в холодное оружие. Если телефон выпадет за край корзины, он может серьезно травмировать кого-нибудь на земле. Поэтому во время полета я рекомендую крепко держать все предметы, лучше всего - во внутренних карманах или со стороны корзины. В целом правила поведения просты и основаны на здравом смысле и уважении к другим.
Что делать, если хочется полетать на воздушном шаре, но страшно?
Чаще всего люди боятся неизвестности. Это естественный инстинкт самосохранения, страх перед тем, как все будет - будет ли воздушный шар раскачиваться во время полета от порывов ветра и что вообще произойдет. Однако после старта, когда воздушный шар плавно поднимается в воздух, страхи сами исчезают, и люди понимают, что полет спокойный и расслабляющий, никаких экстремальных ощущений нет. Если же кому-то все-таки хочется по-настоящему острых ощущений, тогда следует искать более динамичные виды развлечений - тандемный полет на параплане, дельтаплане или тандемный прыжок с парашютом.
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Подготовка и надувание воздушных шаров перед полетом увлекают и детей, и взрослых - это часто неожиданно интересный процесс. Что я всем этим хочу сказать? Наверное, то, что бояться не нужно и стоит позволить себе это приключение! Желаю каждому хотя бы раз в жизни подняться на воздушном шаре, насладиться волшебством полета и увидеть Латвию с другой точки зрения!