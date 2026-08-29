4 знака зодиака, для которых сентябрь станет месяцем больших перемен
Конец лета часто воспринимается как небольшая граница: отпуска заканчиваются, привычный ритм возвращается, а вместе с ним появляется желание наконец разобраться с тем, что месяцами откладывалось. Для некоторых знаков зодиака сентябрь может оказаться особенно насыщенным - обстоятельства будут буквально подталкивать их к решениям, которых раньше они избегали.
Близнецы
Для Близнецов сентябрь может начаться довольно буднично, но уже в первые недели станет понятно: жить точно так же, как раньше, больше не получается. Главные перемены могут коснуться работы, привычного распорядка или общения с близкими. Возможно предложение, разговор или случайная встреча, после которой придется серьезно задуматься о будущем. Особенно важным станет умение не хвататься сразу за все возможности. Среди нескольких вариантов может оказаться один действительно перспективный, но заметить его получится только в том случае, если Близнецы немного притормозят.
Дева
Сентябрь традиционно проходит под сильным влиянием Дев, однако в этом году для представителей знака он может стать еще и временем внутренней перезагрузки. То, с чем Дева мирилась несколько месяцев, неожиданно начнет раздражать настолько, что захочется наконец что-то изменить. Это может быть работа, отношения, финансовая ситуация или даже привычный образ жизни. Перемены необязательно будут громкими. Иногда главным решением месяца станет простое “я больше так не хочу”. И именно с него может начаться новый этап.
Скорпион
Скорпионам сентябрь способен принести новости, которых они давно ждали, хотя к моменту их появления уже почти перестали на них рассчитывать. Особенно интересными могут оказаться события, связанные с деньгами, карьерой или отношениями. Старый вопрос наконец сдвинется с места, а ситуация, казавшаяся тупиковой, получит неожиданное продолжение. Но есть один нюанс: придется выбирать. Сохранить привычное и безопасное или рискнуть ради возможности, которая пока не дает никаких гарантий. От этого решения во многом будет зависеть осень.
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Водолей
Для Водолеев сентябрь может стать месяцем неожиданных разворотов. Планы будут меняться буквально на ходу, причем далеко не всегда по их инициативе. Сначала это способно раздражать, однако позднее выяснится, что некоторые сорвавшиеся договоренности или отмененные планы освободили место для гораздо более интересных событий. Особенно важными могут стать новые знакомства. Один человек, появившийся в окружении Водолея в сентябре, способен заметно повлиять на дальнейшие решения - как в личной жизни, так и в работе.