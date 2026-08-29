4 знака зодиака, для которых сентябрь станет месяцем больших перемен

Для Близнецов сентябрь может начаться довольно буднично, но уже в первые недели станет понятно: жить точно так же, как раньше, больше не получается. Главные перемены могут коснуться работы, привычного распорядка или общения с близкими. Возможно предложение, разговор или случайная встреча, после которой придется серьезно задуматься о будущем. Особенно важным станет умение не хвататься сразу за все возможности. Среди нескольких вариантов может оказаться один действительно перспективный, но заметить его получится только в том случае, если Близнецы немного притормозят.