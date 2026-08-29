Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.
Телец
Вы, возможно, гораздо больше зависите от других, чем думаете. Придется признать этот несколько удручающий факт и вести себя соответственно.
Близнецы
Сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям.
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Рак
Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.
Лев
Можете рассчитывать на помощь, тем более что сегодня она вам наверняка понадобится. Правда, придет она не сразу, а лишь тогда, когда вам надоест ее ждать.
Дева
Сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу.
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Весы
Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.
Скорпион
Сегодня вам, возможно, придется заниматься чем-то, что не доставит вам большого удовольствия. Однако, даже имея возможность от этого отвертеться, лучше эту работу выполнить, иначе вы рискуете столкнуться с пренеприятнейшими последствиями.
Стрелец
Ешьте, пейте, веселитесь! Не вздумайте трудиться - этот день создан для отдыха. Вы его заслужили.
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Козерог
Нынче вы отправитесь в путешествие, которое само по себе будет значительно важнее для вас, нежели его конечная цель. Будьте внимательны к своим попутчикам.
Водолей
Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.
Рыбы
Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.