Наконец-то станет легче: 3 знака зодиака вернут душевные и эмоциональные силы
Фото: Shutterstock
29 августа все встанет на свои места: 3 знака зодиака обретут ясность и внутреннюю силу.
Астрология

Наконец-то станет легче: 3 знака зодиака вернут душевные и эмоциональные силы

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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После довольно непростого сезона затмений три знака зодиака наконец почувствуют, что к ним возвращаются душевные и эмоциональные силы. Луна в Рыбах призывает нас замедлиться и вновь сосредоточиться на том, что действительно имеет для нас значение. Нам нужно время, чтобы спокойно подумать - без отвлекающих факторов. В субботу такая возможность появится.

Если уделить немного времени себе, можно вспомнить, насколько важно устанавливать границы и не позволять другим забирать все наше время и энергию. Один день, посвященный только себе, станет для этих знаков именно той перезагрузкой, которая им сейчас необходима, пишет YourTango.

Телец

То, чего вам меньше всего хочется снова от себя слышать, - это напоминание о том, что пора перестать так много думать о том, чем занимаются и что говорят другие люди. Телец, 29 августа - тот самый день, когда пора наконец это сделать.

Вы уже поняли, что слишком много внимания к чужой жизни мешает вашему собственному счастью. Больше никаких оправданий. Луна в Рыбах даст вам эмоциональную силу, чтобы признать: от всего, что вам больше не подходит, необходимо избавиться.

И самое главное - это действительно сработает. В субботу вы проведете четкую границу и перестанете тратить силы на всех вокруг, забывая о себе. Вы наконец начали ясно понимать, что у вас есть собственная жизнь, которую стоит прожить. И, более того, она может быть очень хорошей.

Весы

Возможно, вы даже не осознавали, насколько сильно сбились со своего пути, Весы. Пока кто-то в субботу не напомнит вам о том, что когда-то было для вас очень важным.

Это заставит вас задуматься о том, как давно вы в последний раз получали удовольствие от этого занятия. Под влиянием Луны в Рыбах вам почти отчаянно захочется к нему вернуться. Вы захотите снова почувствовать себя тем человеком, который был сильным - и эмоционально, и психологически.

Речь не о том, чтобы повернуть время вспять или жить прошлым. Вам просто хочется снова стать собой - тем человеком, которым вы когда-то были. Тогда вы меньше отвлекались, не чувствовали себя настолько перегруженными и были гораздо более творческими, чем сейчас. Пришло время вернуть себе то, что принадлежит вам.

Водолей

29 августа вы внезапно почувствуете, что пора выбраться из состояния, в котором находились последнее время. Вы поймете, что слишком сильно погрузились в какое-то дело, которое отнимает огромное количество вашего времени. И теперь пора остановиться.

Для вас, Водолей, остановиться не так просто. Если честно, вы не слишком хорошо умеете отпускать начатое. Но когда в субботу Луна окажется в Рыбах, вы увидите: если не начать что-то новое, старое занятие будет продолжать удерживать вас на месте.

Этот внезапный прилив ясности поможет вам снова вернуться на правильный путь и восстановить движение вперед в других сферах жизни. Период, когда вы пренебрегали собой, заканчивается. Психологическая сила возвращается.

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