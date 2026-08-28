5 типов коллег, с которыми особенно трудно работать каждый день
Работа может нравиться, задачи могут быть интересными, а зарплата - вполне достойной. Но один человек в коллективе способен превратить обычный рабочий день в испытание. Он не обязательно грубит или открыто конфликтует. Иногда достаточно постоянных жалоб, перекладывания ответственности или привычки нарушать чужие границы.
Коллега, который всегда всем недоволен
У него плохое руководство, нелепые задачи, некомпетентные клиенты и раздражающие сослуживцы. Даже хорошая новость быстро превращается в повод для критики. Поначалу такого человека хочется поддержать, но постепенно его недовольство начинает влиять на настроение всего коллектива.
Общаться с ним лучше предметно. Если жалоба не требует вашего участия, необязательно вместе искать виноватых или часами обсуждать чужие недостатки.
Любитель перекладывать ответственность
Когда все складывается удачно, он охотно напоминает о своем вкладе. Но при первой ошибке выясняется, что ему "не объяснили", "не прислали" или "слишком поздно предупредили". Особенно трудно, если обязанности распределялись только устно и доказать договоренность невозможно.
В работе с таким коллегой полезно фиксировать задачи, сроки и важные решения в переписке. Это не проявление недоверия, а способ избежать бесконечных споров о том, кто и что должен был сделать.
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Человек, который не признает чужих границ
Он пишет по рабочим вопросам поздним вечером, звонит во время отпуска, заглядывает в чужой экран и задает слишком личные вопросы. Сам он может считать себя просто общительным и вовлеченным, но окружающие рядом с ним быстро устают.
Намеков такие люди часто не замечают, поэтому границы лучше обозначать спокойно и прямо: "После работы я не отвечаю на несрочные сообщения" или "Я не хочу обсуждать эту тему".
Хранитель важной информации
Такой коллега знает нужные контакты, правила и детали проекта, но делится ими неохотно. Иногда он сообщает важную информацию в последний момент, а затем удивляется, почему остальные не были готовы. Подобное поведение позволяет ему чувствовать себя незаменимым, но серьезно мешает общей работе.
Лучше заранее уточнять детали, задавать конкретные вопросы и просить дублировать договоренности письменно. Чем прозрачнее рабочий процесс, тем меньше возможностей использовать информацию как инструмент влияния.
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Создатель постоянной драмы
Любая мелочь рядом с ним превращается в событие. Нейтральная фраза кажется оскорблением, обычное замечание - личной атакой, а небольшая ошибка - катастрофой. Коллегам приходится не только выполнять свои обязанности, но и постоянно успокаивать, оправдываться или выбирать слова.
В таких ситуациях важно не втягиваться в эмоциональный сценарий. Спокойный тон, короткие ответы и возвращение к фактам помогают сохранить рабочий разговор.