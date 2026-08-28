5 типов коллег, с которыми особенно трудно работать каждый день

Когда все складывается удачно, он охотно напоминает о своем вкладе. Но при первой ошибке выясняется, что ему "не объяснили", "не прислали" или "слишком поздно предупредили". Особенно трудно, если обязанности распределялись только устно и доказать договоренность невозможно.