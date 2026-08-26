Новый сезон через три года - это уже норма? Почему сериалы стали выходить так редко
Новые сезоны любимых сериалов все чаще приходится ждать не год, а два, три и даже дольше. Otkrito разбирается, почему привычный телевизионный конвейер исчез, как стриминги изменили производство и почему восемь современных серий иногда делают дольше, чем раньше снимали 20.
Раньше сериал был конвейером, который нельзя было останавливать
Классическое американское телевидение десятилетиями жило по достаточно жесткому календарю. Осенью начинался телевизионный сезон, весной он заканчивался, а летом команда готовилась к следующему. У популярных драм и ситкомов нередко было по 20-24 серии в сезоне. Пока зрители смотрели первые эпизоды, сценаристы уже работали над следующими, а съемки продолжались практически непрерывно.
Создателям просто нельзя было позволить себе исчезнуть на три года. Телеканал должен был каждую неделю заполнять эфир, рекламодатели покупали конкретное эфирное время, а сериалу требовалось удерживать постоянную аудиторию. Стриминговые сервисы разрушили эту систему.
Netflix, Apple TV, HBO Max и другие платформы не обязаны выпускать новый сезон каждую осень. Если зритель может открыть старые серии в любой момент, исчезает необходимость соблюдать традиционный телевизионный календарь.
8 современных серий иногда снимают дольше, чем раньше снимали 20
Количество эпизодов резко сократилось, но сами сериалы стали гораздо сложнее. Современный крупный проект может одновременно сниматься в нескольких странах, использовать десятки декораций, сложные трюки, компьютерную графику и огромные съемочные группы.
Хороший пример - "Очень странные дела". Создатели сериала рассказывали, что четвертый сезон фактически разросся почти до объема двух обычных сезонов, а некоторые эпизоды по продолжительности стали сопоставимы с полнометражными фильмами.
В результате восемь серий сегодня вовсе не обязательно означают восемь небольших телевизионных эпизодов. Иногда это восемь полноценных кинопроизводств.
Исследователи телевизионной индустрии отмечают, что современные престижные сериалы все чаще стремятся к качеству большого кино. Это означает больше натурных съемок, более сложную графику, длительный монтаж и значительно более тяжелую постпродакшен-часть.
Когда съемки заканчиваются, сезон еще далеко не готов
Для обычного зрителя производство сериала часто заканчивается словами "съемки завершены". На практике после этого может пройти еще много месяцев. Материал нужно смонтировать, озвучить, сделать цветокоррекцию, записать музыку, обработать звук и добавить визуальные эффекты. Особенно долго приходится ждать проекты с большим количеством компьютерной графики или анимации.
Например, работа над вторым сезоном Arcane продолжалась около трех лет. Создатели рассказывали, что отдельный дизайн мог пройти до 20 вариантов, а его разработка занимала от нескольких недель до нескольких месяцев. На пике производства над сериалом работали около 450 художников.
Платформа сначала хочет понять, нужен ли ей вообще следующий сезон
Раньше канал мог заказать следующий сезон заранее, особенно если сериал стабильно показывал хорошие рейтинги. Сценаристы начинали работу еще до окончания текущего сезона. У стриминговых платформ решения часто принимаются осторожнее.
Компания сначала выпускает сезон, затем изучает, сколько людей его посмотрели, сколько досмотрели до конца, привел ли сериал новых подписчиков и насколько дорого обойдется продолжение. Пока идет этот анализ, сценаристы обычно не могут полноценно начать работу над следующим сезоном. Несколько месяцев теряются еще до начала производства.
Особенно это заметно после окончания эпохи так называемого Peak TV. Стриминговые компании стали осторожнее относиться к расходам и заказывать меньше сериалов. По данным Гильдии сценаристов США, количество вышедших сериалов, подпадающих под соглашения WGA, в сезоне 2023-2024 сократилось примерно на 37% по сравнению с предыдущим сезоном.
У актеров больше нет обязанности сидеть и ждать одного сериала
Старые телесериалы фактически становились основной работой актеров на многие годы. Если человек снимался в 22 эпизодах ежегодно, времени на большие параллельные проекты у него практически не оставалось. Теперь сезон может состоять из восьми серий, после которых актер свободен на год или больше. Он подписывается на фильмы, другие сериалы, театральные постановки и рекламные проекты.
Когда платформе наконец требуется собрать весь состав снова, выясняется, что один актер снимается в Лондоне, другой занят в Голливуде, а третий сможет приехать только через четыре месяца. Чем звезднее актерский состав, тем сложнее найти окно, когда все необходимые люди одновременно свободны.
Иногда создатели сами предпочитают не спешить
Есть и менее очевидная причина. Сериалам больше не обязательно ежегодно выходить в эфир, поэтому у авторов появилось право сказать: сценарий пока недостаточно хорош. И этим правом они пользуются.
Между первым и вторым сезонами "Разделения" прошло почти три года. На задержку повлияли забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, но создатель сериала Дэн Эриксон и режиссер Бен Стиллер рассказывали, что одной из причин стала и сама разработка истории. Команда не хотела двигаться дальше, пока не была уверена в сценарии. Некоторые сцены пересматривались уже во время съемочного процесса. Для качества сериала такой подход может быть полезным. Для зрителя он означает еще несколько месяцев ожидания.
Забастовки и пандемия ускорили процесс
Часть особенно длинных перерывов последних лет объясняется чрезвычайными обстоятельствами. Пандемия COVID-19 на месяцы остановила множество съемок. Производство четвертого сезона "Очень странных дел", например, было остановлено примерно на полгода практически сразу после начала съемок.
Затем в 2023 году Голливуд пережил масштабные забастовки сценаристов и актеров. Работа над десятками сериалов была приостановлена, а последствия продолжали ощущаться еще долго после окончания забастовок. Но даже после того, как эти факторы исчезли, ежегодный цикл не вернулся. Потому что сама индустрия уже успела перестроиться.
Зрители продолжают возвращаться
Казалось бы, трехлетняя пауза должна уничтожать интерес к сериалу. Иногда именно так и происходит. Но крупнейшие проекты доказали платформам обратное.
Пятый сезон "Очень странных дел" вышел после трехлетнего перерыва и установил рекорд Netflix среди англоязычных сериалов по просмотрам за первые дни. Второй сезон "Разделения" после почти трехлетнего ожидания также показал рекордные результаты для Apple TV. Для стриминговых сервисов это важный сигнал: если сериал достаточно популярен, зритель способен ждать. А значит, экономического стимула возвращаться к жесткой схеме "новый сезон каждый год" становится еще меньше.