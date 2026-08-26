Новый сезон через три года - это уже норма? Почему сериалы стали выходить так редко

Между первым и вторым сезонами "Разделения" прошло почти три года. На задержку повлияли забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, но создатель сериала Дэн Эриксон и режиссер Бен Стиллер рассказывали, что одной из причин стала и сама разработка истории. Команда не хотела двигаться дальше, пока не была уверена в сценарии. Некоторые сцены пересматривались уже во время съемочного процесса. Для качества сериала такой подход может быть полезным. Для зрителя он означает еще несколько месяцев ожидания.