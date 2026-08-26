"Мне такая погода подходит": чем сейчас занимается бывший президент Латвии Эгил Левитс
Пока многие мечтают о жарком лете, Эгил Левитс вполне доволен латвийской прохладой. Бывший президент рассказал, как проводит свободные недели и чем занимается в своем загородном доме.
"Сейчас у меня несколько свободных недель, я наслаждаюсь латвийским летом. У меня очень много конференций, в которых нужно участвовать, и лекций, которые нужно читать в Латвии, Европе, Америке. Кому-то латвийское лето кажется прохладным, а мне такая погода как раз подходит", - рассказал бывший президент Латвии Эгил Левитс журналу Kas Jauns.
В деревне Левитс неторопливо занимается различными хобби. "Я просто нахожусь за городом, и там спокойно что-то пишу, что-то читаю. Вот такое у меня лето", - говорит экс-президент.
Следит за событиями в мире
Чтение для Левитса - не только развлечение. В свободное время бывший президент обращается к темам, которые много лет интересовали его профессионально.
"Читаю научные книги, в основном о вопросах демократии и государственного права".
Левитс также регулярно следит за международной прессой. Он читает издания разных европейских стран и США. The New York Times Левитс читает не всегда, а вот немецкую Frankfurter Allgemeine Zeitung, французскую Le Monde и британскую The Guardian - регулярно.
Гордо хранит политическое произведение искусства
Искусство также является частью повседневной жизни бывшего президента - ему нравится рассматривать различные произведения и посещать выставки. Некоторые работы есть и в его коллекции.
"У меня есть две работы Илмарса Блумбергса, которые мне очень нравятся. Одна называется "Рождение Европы". Она очень интересна визуально. Мне нравится эта тема, потому что я, конечно, проевропеец", - отмечает он.
Не чужды и садовые работы
Летний отдых за городом не обходится и без урожая из собственного сада. Там растут помидоры, зеленый горошек и другие сезонные продукты, а в этом году особенно богатым обещает быть урожай яблок.
"Ну да, у нас там кое-что растет - помидоры, они уже должны быть довольно красными. Есть зеленый горошек. А яблок в этом году столько, что не знаю, куда их девать. У меня на даче девять яблонь, и все они полны", - рассказывает Левитс.
Впрочем, что делать с яблоками, он уже примерно знает: часть урожая можно переработать на сок.