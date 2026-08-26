Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
Телец
Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
Близнецы
Сегодня вас будет поджидать счастливый случай. Однако не стоит кидаться на него с распростертыми объятьями, он может напугаться и убежать. Обидно будет...
Рак
Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
Лев
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Дева
Сегодня в вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше - на облака.
Весы
Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.
Скорпион
Сегодня вы будете беззаботнее, чем обычно, в связи с чем следует быть осторожнее на дорогах - чего доброго, собьют.
Стрелец
Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызвать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что, во избежание нервного расстройства, лучше ничем их не занимать.
Козерог
Сегодня размер ваших амбиций ни за что не позволит вам поставить перед собой мелкую цель. Объект ваших мечтаний нынче будет как минимум труднодостижим, а скорее всего просто нереален.
Водолей
Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
Рыбы
Сегодня вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем отнюдь не в уменьшенном размере.