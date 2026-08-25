4 знака зодиака, которые чаще всего меняют профессию уже в зрелом возрасте

Овном управляет стремительный Марс, поэтому представители этого знака часто рано выбирают профессию - иногда еще до того, как понимают, чего действительно хотят от карьеры в долгосрочной перспективе. Первую работу они нередко выбирают из-за интереса, азарта или хорошей зарплаты, а не потому, что готовы заниматься ею всю жизнь.