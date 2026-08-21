Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы, как это ни обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность и заняться чьей-то, совершенно не имеющей к вам отношения проблемой. Халтурить, конечно, нехорошо, но иногда надо, а то что это они в самом деле?
Телец
Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
Близнецы
Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.
Рак
Сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете. Возможно, вам даже попытаются его навязать.
Лев
Сделайте подарок сегодня. Неважно кому, какой и по какому поводу.
Дева
Сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это не звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
Весы
Поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в этом серьезно нуждается. Даже не будучи уверенным, что вы можете оказаться ему хоть чем-либо полезным, предложите помощь, она не будет отвергнута.
Скорпион
Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.
Стрелец
Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.
Козерог
Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.
Водолей
Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
Рыбы
Сегодня вам предстоит наставлять друга/родственника на путь истинный. Быть вам биту... Жаль...