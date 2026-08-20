2-летний период испытаний завершен - у двух знаков зодиака начинается период абсолютного успеха
После двух долгих лет испытаний и препятствий жизнь двух знаков зодиака наконец принимает позитивный оборот. Лунные узлы сменили знаки, и теперь можно вздохнуть с облегчением.
С 2024 года казалось, что сколько бы усилий мы ни прикладывали, Вселенная будто испытывала наше терпение. По словам астролога Эми Демур, эти знаки зодиака «прошли через два года жестоких проверок, которые вытолкнули их далеко за пределы возможностей и полностью перевернули их жизнь». Тем не менее они выстояли и теперь вступают в эпоху лёгкости и изобилия.
Дева
Дева, начиная с 2024 года вам пришлось несладко. Южный узел находился в вашем знаке, посылая непрерывные испытания. Это должно было преподать важные уроки, но в момент происходящего воспринималось как личная атака Вселенной. Однако теперь наступает долгожданная пауза.
«Узлы суровых уроков наконец покинули эти знаки, — объясняет Демур. — Этот двухлетний цикл создавал ощущение, что что бы эти знаки ни говорили и ни делали, ничего не получалось».
К счастью, с переходом Южного узла в знак Льва этот стрессовый период официально завершён. На горизонте — изобилие и процветание.
Позитивные изменения затронут все сферы жизни, от карьеры до личных отношений. По словам астролога Неды Фарр, «люди, которые принимали вас как должное, будут наблюдать за тем, как вы процветаете уже без них». Это значит, что если в прошлом с вами поступили несправедливо, не стоит переживать. Вселенная теперь на вашей стороне. Не бойтесь проявлять себя, ведь навстречу вам уже идут перемены к лучшему.
Рыбы
Последние два года сохранять позитивный настрой было невероятно сложно, Рыбы. Вас снова и снова ждали неприятности. Карьера и отношения переживали застой, и каждый раз, когда вы начинали двигаться вперёд, что-то тянуло назад. Как отмечает Демур, вы, вероятно, «чувствовали себя в ловушке или не могли продвинуться по жизни, будто любые действия приводили к обратному результату».
Причиной тому был Северный узел в вашем знаке. Это был период духовного роста и принятия. В долгосрочной перспективе это пошло на пользу, но далось явно непросто. «Вселенная учила вас привлекать, а не гоняться», — добавляет Демур. Теперь, когда урок усвоен, успех будет приходить гораздо легче — это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни.
Теперь вы можете воплощать задуманное с лёгкостью. Доверьтесь тому, что предназначенное вам обязательно вас найдёт. Вы притягиваете хорошее, и дело не только в Лунных узлах. Некоторое время в вашем знаке также находился Сатурн. Теперь планета ограничений переместилась в знак Овна, даря вам энергетическое обновление. В этой новой главе жизни готовьтесь стать самым успешным человеком, каким вы только были. Это потребует отпускания того, что больше не приносит пользы, включая исчерпавшие себя связи и отношения — всё ради того, чтобы освободить место для чего-то значительно лучшего.