2-летний период испытаний завершен - у двух знаков зодиака начинается период абсолютного успеха

Теперь вы можете воплощать задуманное с лёгкостью. Доверьтесь тому, что предназначенное вам обязательно вас найдёт. Вы притягиваете хорошее, и дело не только в Лунных узлах. Некоторое время в вашем знаке также находился Сатурн. Теперь планета ограничений переместилась в знак Овна, даря вам энергетическое обновление. В этой новой главе жизни готовьтесь стать самым успешным человеком, каким вы только были. Это потребует отпускания того, что больше не приносит пользы, включая исчерпавшие себя связи и отношения — всё ради того, чтобы освободить место для чего-то значительно лучшего.