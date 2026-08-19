Счастливый поворот уже близко: 5 знаков зодиака ждут перемены до конца лета
К концу августа 2026 года у пяти знаков зодиака все наконец начинает складываться. В последнее время Вселенная словно постоянно преподносила нам неожиданные повороты, но теперь появляется возможность перевести дух.
По словам астролога Джошуа Пингли, "все основные астрологические элементы наконец сложились в единую картину". Благодаря этому становится проще увидеть происходящее в перспективе, а не жить в состоянии постоянной растерянности и стресса. Хотя повод для надежды появится у всех, особенно сильно перемены почувствуют пять знаков зодиака.
Лев
Большую часть августа Солнце, Меркурий и Юпитер находятся в вашем знаке, Лев. Это очень хорошая новость. По словам Пингли, ситуация постепенно перестанет казаться такой тяжелой и напряженной не только в целом, но и лично для вас.
У вас большие мечты, и вы уже не раз громко заявляли о своих планах. Теперь наконец наступает момент, когда поступки начинают соответствовать словам. Именно этого вам раньше могло не хватать.
Вселенная словно вознаграждает вас за этот переход от разговоров к действиям. Однако важно не потерять себя. Южный лунный узел также находится в вашем знаке и учит вас избавляться от излишней гордости, высокомерия и стремления всегда доказывать собственную правоту.
Весы
Этот год оказался для вас утомительным, Весы, но в августе удача наконец оказывается на вашей стороне. Венера находится в своем сильном положении в вашем знаке, а значит, обстоятельства начинают складываться гораздо благоприятнее.
Вы больше не хотите оставаться в тени и недооценивать собственные достоинства. Сейчас ваша привлекательность особенно сильна, а природное обаяние помогает получать желаемое практически без лишних усилий.
Вы словно становитесь магнитом для удачных обстоятельств. В вашу жизнь могут прийти интересные возможности, а вместе с ними - перспективные романтические знакомства. Люди будут охотнее искать вашего общества, и у вас появится немало поводов этим воспользоваться.
Рак
Приготовьтесь, Раки. По словам Пингли, для вас начинается своеобразный "тур возмездия". Марс находится в вашем знаке, поэтому вы больше не готовы позволять другим пользоваться вашей добротой или переходить ваши границы.
Вы начинаете активнее защищать себя и людей, которые вам дороги. То, что раньше приходилось терпеть, теперь вызывает желание поставить все на свои места.
Однако астролог предупреждает: не позволяйте гневу и накопившимся обидам влиять на решения. В конце августа вам будет особенно легко сказать лишнее.
Говорите открыто о том, что вас не устраивает, но выбирайте правильный момент и следите за словами. Особенно важно соблюдать осторожность на работе - необдуманное высказывание может иметь неприятные последствия.
Дева
К концу августа вы войдете в период, когда перестанете подстраиваться под окружающих, Дева. Пингли называет этот этап вашей "злодейской эрой" и считает, что он может стать одним из самых заметных периодов для вас.
22 августа Солнце входит в ваш знак, а 25 августа к нему присоединяется Меркурий. Эти транзиты усиливают вашу решительность и помогают наконец перестать беспокоиться о том, что подумают другие.
Вы больше не хотите угождать всем подряд и соблюдать правила, которые окружающие сами постоянно нарушают. Терпение к неуважению заканчивается.
Вместо этого вы начинаете увереннее отстаивать свои интересы и показывать окружающим, чего на самом деле стоите. Для многих это станет неожиданной переменой в вашем поведении.
Рыбы
Рыбы, наконец-то можно выдохнуть. После двух лет постоянного напряжения и испытаний для вас начинается гораздо более спокойный период.
По словам астролога, лунное затмение в конце августа станет последним затмением в вашем знаке на протяжении большей части ближайших десяти лет. Это означает завершение важного этапа.
"Ваш срок закончился, и вы наконец двигаетесь дальше", - объясняет Пингли.
С начала 2025 года и до этого лета Северный лунный узел находился в вашем знаке и заставлял вас проходить через непростые, но важные уроки. Теперь этот период подходит к концу.
Вы уже получили необходимый опыт и можете вступить в гораздо более позитивный и благоприятный этап жизни. То, что долго казалось бесконечной борьбой, постепенно остается в прошлом.