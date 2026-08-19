Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны - немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется - это уверенность в себе.
Телец
Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо.
Близнецы
Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.
Рак
Сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите - в одежде, если можете - в делах. Это будет кому оценить.
Лев
Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Дева
Вокруг вас сегодня может собраться слишком много людей, советующих вам как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.
Весы
Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее, ибо времени вы у него отнимете довольно много.
Скорпион
События разворачиваются несколько быстрее, чем вам хотелось бы. Сегодня у вас может появиться желание заупрямиться - не поддавайтесь ему, это только подольет масла в и без того здорово чадящее пламя.
Стрелец
Сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо выпьете, либо... э-э-э, перестараетесь, стремясь получить удовольствие несколько иного плана.
Козерог
Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.
Водолей
Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И, что особенно неприятно, довольно продолжительный.
Рыбы
Сегодня лучше всего заниматься самообразованием, тем более, что повод для этого всегда найдется. Возможно, это сможет освободить вас от более утомительных трудов.