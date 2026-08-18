3 знака зодиака пройдут важное испытание Вселенной в среду, 19 августа
Даже если кажется, что обстоятельства складываются против нас, представители этих знаков понимают, что необходимо сделать, чтобы пройти испытание. Сейчас им особенно важно сохранять уверенность в себе, придерживаться намеченного плана и не позволять разочарованию взять верх. Чтобы пройти этот тест, нужно просто не сдаваться - и именно это им удастся.
Телец
Бывают моменты, когда кажется, что буквально все происходящее в жизни - очередное испытание, которое необходимо пройти, иначе придется столкнуться с неприятными последствиями. Тельцам не нравится такое ощущение, и они хотят наконец оставить этот период позади.
В среду, 19 августа, под влиянием растущей Луны вы почувствуете, как становится сильнее ваша внутренняя опора. Теперь вы способны увидеть, что то, чего раньше так боялись, на самом деле вовсе не является таким страшным или неразрешимым. Более того, проблема может оказаться гораздо менее серьезной, чем вы представляли. Вы просто сами сделали ее огромной в своем воображении.
В этот лунный период у вас появится возможность доказать себе, что вы способны справиться с чем угодно. Вы уже поняли главное: ни одна проблема не длится вечно. Вы сможете справиться с ситуацией и легко пройти это испытание.
Лев
В период своего дня рождения вы не слишком любите сталкиваться с испытаниями, поскольку где-то в глубине души считаете, что все должно складываться именно так, как хочется вам. Что ж, это вполне понятно - каждому приятно чувствовать себя особенным в свой день рождения.
Однако во время растущей Луны вы обнаружите, что испытания, которые мешают вашему праздничному настроению, на самом деле идут вам на пользу. Они помогают вам перестать зацикливаться на собственных мыслях и открывают путь к чему-то новому и, возможно, очень интересному.
Если вы сможете спокойно принимать эти испытания и воспринимать их как возможность лучше узнать себя, то в итоге этот период окажется гораздо счастливее, чем вы могли представить.
Лев, постарайтесь сохранять открытость и не отвергать непривычные возможности. Именно это станет ключом к прохождению вашего космического испытания - и вы вполне способны с ним справиться.
Рыбы
Когда события развиваются не так, как вам хотелось бы, вместо того чтобы расстраиваться и жалеть себя, вы предпочитаете меняться и приспосабливаться. Во время растущей Луны вы поймете, что здравый рассудок оказывается сильнее раздражения. Рыбы не позволят этому испытанию одержать над собой верх.
В среду вы будете использовать интеллект, чтобы обойти трудности, связанные с одной конкретной сферой вашей жизни. Вы больше не готовы тратить силы на эту тему и уже приняли решение двигаться дальше. И это правильный выбор.
Испытания никуда не исчезают, но вы начинаете воспринимать их как ступеньки на пути к новым знаниям и опыту. Теперь они вас не пугают. Напротив, вы становитесь увереннее и сильнее - как эмоционально, так и ментально.
Вы пройдете это космическое испытание с блестящим результатом.