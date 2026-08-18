3 знака зодиака пройдут важное испытание Вселенной в среду, 19 августа

В среду, 19 августа, под влиянием растущей Луны вы почувствуете, как становится сильнее ваша внутренняя опора. Теперь вы способны увидеть, что то, чего раньше так боялись, на самом деле вовсе не является таким страшным или неразрешимым. Более того, проблема может оказаться гораздо менее серьезной, чем вы представляли. Вы просто сами сделали ее огромной в своем воображении.