Латвия определилась с кандидатом на "Оскар" - это биографическая драма про Ульяну Семенову

Мировая премьера картины состоялась в мае на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard). После премьеры фильм получил невероятно теплый прием публики, а длительные семиминутные стоячие овации в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. Для латвийского кинематографа это стало одним из наиболее заметных международных событий последних лет. Картина основана на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.