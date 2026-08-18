Латвия определилась с кандидатом на "Оскар" - это биографическая драма про Ульяну Семенову
Латвия снова поборется за "Оскар": фильм Виестура Кайришса "Уля" выбран национальной комиссией для участия в отборе на премию Американской киноакадемии. Главную роль сыграл Карлис Арнольдс Авотс, уже получивший международную награду за эту работу.
В этом году на рассмотрение комиссии были представлены две полнометражные латвийские картины: фильм Дзинтарса Дрейбергса "В сети. Рождение легенды ТТТ" и "Уля" Виестурса Кайриша. После оценки обеих работ комиссия остановила свой выбор на "Уле". Одним из главных аргументов стало уже полученное фильмом международное признание.
Мировая премьера картины состоялась в мае на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard). После премьеры фильм получил невероятно теплый прием публики, а длительные семиминутные стоячие овации в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. Для латвийского кинематографа это стало одним из наиболее заметных международных событий последних лет. Картина основана на биографии латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой.
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Особое внимание привлекла работа Карлиса Арнольдса Авотса. За главную роль в "Уле" он получил награду лучшему актеру на Иерусалимском кинофестивале. При этом Авотс выступил не только исполнителем главной роли, но и одним из авторов сценария и соавтором идеи фильма.
Комиссия также учитывала международные перспективы картины. Осенью "Уля" станет фильмом открытия сразу нескольких фестивалей класса А, что, по мнению экспертов, может повысить ее шансы привлечь внимание международной аудитории и представителей Американской киноакадемии.
В латвийский прокат "Уля" выйдет в середине сентября.
Картина является международным проектом Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Производством занималась латвийская студия Ego Media совместно с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.
Сценарий написали Карлис Арнольдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис. Режиссер фильма - Виестурс Кайришс, продюсер - Гунтис Тректерис. Оператором выступил польский кинематографист Войтек Старонь, художник-постановщик - Иева Юрьяне.
Латвия и "Оскар"
Впервые Латвия выдвинула фильм на премию Американской киноакадемии в 1991 году. Тогда страну представляла картина Яниса Стрейча "ЧДитя человеческое". В 2008 году Латвия вернулась в международную гонку с фильмом Айгарса Граубы "Стражи Риги".
В последующие годы национальная комиссия выбирала для участия в отборе еще 15 латвийских фильмов. Среди последних - "Январь" Виестурса Кайришса (2022), "Моя свобода" Илзе Кунги-Мелгайле (2023), "Поток" Гинтса Зилбалодиса (2024) и "Пес Господень" Райтиса и Лауриса Абеле (2025).
Теперь шанс представить Латвию на международной сцене получает "Уля" - фильм, который еще до выхода в латвийский прокат успел побывать на одном из главных мировых кинофестивалей и получить актерскую награду международного уровня.