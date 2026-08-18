Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента - неловко будет.
Телец
Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать - ничего хорошего из этого не выйдет.
Близнецы
Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же - рискуете остаться при разбитом корыте.
Рак
Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
Лев
Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
Дева
Остерегайтесь служебных романов - очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.
Весы
Сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на этот день ничего существенного, она (особа) скорее всего не даст осуществить задуманное.
Скорпион
Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.
Стрелец
Сегодня вам следует быть осмотрительней, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.
Козерог
Лучшее, что сегодня можно сделать - это спокойно и рассудительно принять происходящее. Нынешний день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями.
Водолей
Сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными.
Рыбы
Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но, даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу.