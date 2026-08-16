Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа 2026 года для всех знаков зодиака

Любовь: В начале недели постарайтесь не выяснять отношения на эмоциях. Вы можете слишком остро реагировать на слова партнера и видеть проблему там, где ее на самом деле нет. Одиноким Овнам лучше не торопиться с новыми романами - сначала присмотритесь к человеку.