Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему до 23 августа

Сейчас мы находимся в разгаре сезона затмений, поэтому эта неделя обещает быть насыщенной событиями. 17 августа Марс образует квадрат с Нептуном. Это утомительный и запутанный транзит, поэтому важно давать себе достаточно отдыха и остерегаться дезинформации. 21 августа Венера окажется в оппозиции к Сатурну, что добавит напряжения. Но 22 августа, когда Солнце войдет в Деву, ситуация начнет меняться к лучшему. В этот период мы будем наводить порядок в жизни и постепенно продвигаться к своим целям.