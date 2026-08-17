Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему до 23 августа
В период с сегодняшнего дня до 23 августа 2026 года жизнь трех знаков зодиака начнет заметно улучшаться. В ближайшие дни вы почувствуете, что снова можете взять свою жизнь под контроль.
Сейчас мы находимся в разгаре сезона затмений, поэтому эта неделя обещает быть насыщенной событиями. 17 августа Марс образует квадрат с Нептуном. Это утомительный и запутанный транзит, поэтому важно давать себе достаточно отдыха и остерегаться дезинформации. 21 августа Венера окажется в оппозиции к Сатурну, что добавит напряжения. Но 22 августа, когда Солнце войдет в Деву, ситуация начнет меняться к лучшему. В этот период мы будем наводить порядок в жизни и постепенно продвигаться к своим целям.
Рак
Неделя начнется с квадрата Марса в вашем знаке к Нептуну в Овне. Это запутанный и туманный транзит. Вы можете почувствовать отсутствие мотивации или начать сомневаться в себе. Не исключено, что такие ощущения будут вызваны поведением другого человека.
В пятницу Венера окажется в оппозиции к Сатурну, из-за чего вы можете почувствовать себя хуже или столкнуться с напряжением в отношениях.
Неделя обещает быть утомительной, поэтому не корите себя, если будете менее продуктивны, чем обычно. Постарайтесь как можно больше отдыхать и держать эмоции под контролем.
Не позволяйте чужому мнению или поведению влиять на ваше отношение к себе и не реагируйте слишком остро на мелкие проблемы. По возможности отложите важные решения, способные изменить вашу жизнь, до конца недели, когда Солнце войдет в Деву. Сезон Девы принесет долгожданную ясность и ощущение легкости.
Овен
Нептун находится в ретроградном движении, а в понедельник образует квадрат с Марсом. В пятницу Нептун окажется в оппозиции к Сатурну. Эти транзиты могут сильно выматывать, а проблемы способны возникнуть в отношениях с партнером или членом семьи.
Поскольку Марс находится в Раке, ваша интуиция сейчас работает сильнее обычного. Доверяйте внутреннему голосу, не пытайтесь форсировать события и не позволяйте вспыльчивости брать верх.
Чтобы избежать конфликтов с окружающими, проявляйте терпение и не торопите события. Если кто-то попытается спровоцировать вас на спор, сделайте паузу перед ответом и постарайтесь говорить спокойно.
На этой неделе стоит сбавить темп и прислушаться к своему организму. Вы можете чувствовать сильную усталость, а это не лучшее состояние для принятия важных решений. Больше отдыхайте и уделяйте внимание себе, чтобы к моменту перехода Солнца в Деву в конце недели быть готовыми воспользоваться продуктивной энергией этого периода.
Козерог
На этой неделе квадрат Марса к Нептуну может принести путаницу и напряженность в ваши деловые и личные отношения. В пятницу оппозиция Венеры к Сатурну может спровоцировать конфликт на работе или в семье.
Устанавливайте четкие границы и по возможности избегайте людей, которые обычно выводят вас из себя. Если возможно, отложите важные деловые решения до перехода Солнца в Деву.
Помните, что под влиянием Нептуна ситуация может быть далеко не такой ясной, как вам кажется.
Хорошо отдыхайте и делайте перерывы, когда это необходимо. На этой неделе постарайтесь не расходовать слишком много энергии. Если давление обстоятельств усиливается, найдите возможность побыть в одиночестве и спокойно все обдумать.
Сейчас не лучшее время для обсуждения спорных вопросов с партнерами. Доверьтесь тому, что с началом сезона Девы жизнь станет значительно более понятной и управляемой.