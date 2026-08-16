Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают - не объясняйте, просто поступайте как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
Телец
Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
Близнецы
Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.
Рак
Доверяйте мыслям и чувствам других даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.
Лев
Вы родной город хорошо знаете? Если да, то наверняка сообразите, куда лучше пойти погулять. Если нет - то необходимо его срочно исследовать. Весь!
Дева
Постарайтесь не обижаться сегодня на своих друзей, даже если вдруг так и останетесь ими не понятым. В самом ближайшем будущем они оценят ваши мысли и действия по достоинству.
Весы
Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Вы, на самом деле, так похожи...
Скорпион
Сегодня наиболее удачливым будет тот, у кого лучше развита фантазия. Всякое событие можно интерпретировать по-разному - так кто же вам мешает рассматривать происходящее так, как вам удобно?
Стрелец
Сегодня вы сможете добиться значительно большего, нежели смели предполагать, если сумеете немного умерить самодовольство, и принять чью-то помощь.
Козерог
Сегодня роль первой скрипки, сколь бы огорчительно это для вас ни звучало, вам принадлежать не будет. Не стоит за нее бороться, вы только испортите себе репутацию.
Водолей
Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун - находка для шпиона.
Рыбы
Сегодня над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ними будут смеяться завтра, послезавтра, и возможно до конца недели.