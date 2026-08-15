Организаторы "Евровидения" обещают меньше "политики" при голосовании - как такое возможно?
"Евровидение" может изменить привычные правила голосования: EBU предлагает разрешить зрителям голосовать только онлайн и сразу за трех фаворитов, чтобы снизить влияние массовых и политически мотивированных голосов, сообщает ВВС.
Сейчас телезрители имеют право голосовать за понравившегося им исполнителя до 10 раз — и могут делать это онлайн, по телефону или при помощи текстового сообщения. Но, как сообщается, Европейский вещательный союз (EBU) направил письмо принимающим участие в конкурсе телекомпаниям с предложением радикальных реформ: голосовать только онлайн и выбирать не одного, а сразу трех любимых исполнителей. Отдавать голос при этом можно будет только один раз.
EBU заявил, что голосование по политическим мотивам стало "обычным явлением» и многие считают такую практику «вызывающей глубокую озабоченность". Дискуссии о правилах голосования продолжаются после того, как в 2025 году правительство Израиля призвало фанов несколько раз отдавать голоса за участницу от этой страны. Новые правила, предложенные EBU, призваны покончить с практикой голосования за одну и ту же страну несколько раз. Впрочем, фаны все же смогут делать это, если зарегистрируют на сайте конкурса разные аккаунты — с использованием разных способов оплаты.
"Мы считаем, что эти изменения помогут снизить влияние мобилизации голосов, но сохранить принципы доверия и справедливости", — сказано в письме EBU, содержание которого впервые передала шведская газета Aftonbladet.
Европейский вещательный союз заявил ВВС: "Мы можем подтвердить, что начали изучать возможность полного перехода на онлайн-голосование в песенном конкурсе "Евровидение" и объявим больше подробностей в ближайшие месяцы".
В своем письме EBU признал, что нынешняя система голосования влияет на отношение зрителей к конкурсу. "Даже при отсутствии масштабных оплаченных кампаний и в условиях системы голосования, за которую мы не можем поручиться, стало очевидно, что нынешний геополитический климат приносит голоса некоторым исполнителям по причинам, очень мало связанным с их выступлениями", — сказано в документе.
"В истории "Евровидения" подобные прецеденты уже бывали, мы видели такое неоднократно, но сейчас это делается последовательно и вызывает у многих глубокие опасения, — отмечает EBU в своем письме. — Наш анализ позволяет предложить два изменения: полный перенос голосования в онлайн и введение требования голосовать больше, чем за одного исполнителя, например, за трех фаворитов". Письмо подписали директор Европейского вещательного союза Жан Филип де Тендер и председатель оргкомитета "Евровидения" Ана Мария Бордас.
Организаторы предлагают полностью перенести голосование в онлайн, поскольку фанам будет технически трудно голосовать сразу за несколько исполнителей по телефону или при помощи текстовых сообщений. Начиная с конкурса этого года, в Великобритании уже действуют правила, по которым голосовать за участников конкурса можно только онлайн.