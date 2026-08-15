Организаторы "Евровидения" обещают меньше "политики" при голосовании - как такое возможно?

EBU заявил, что голосование по политическим мотивам стало "обычным явлением» и многие считают такую практику «вызывающей глубокую озабоченность". Дискуссии о правилах голосования продолжаются после того, как в 2025 году правительство Израиля призвало фанов несколько раз отдавать голоса за участницу от этой страны. Новые правила, предложенные EBU, призваны покончить с практикой голосования за одну и ту же страну несколько раз. Впрочем, фаны все же смогут делать это, если зарегистрируют на сайте конкурса разные аккаунты — с использованием разных способов оплаты.