Литовцы победили в битве за холодный суп: газета The New York Times признала, что это их еда
Литовские СМИ рассказали о своей победе над одним из самых влиятельных изданий мира - The New York Times, которое наконец внесло изменения в опубликованный рецепт "шалтибарщяя" (так в Литве называют холодный суп).
История началась несколько лет назад, когда The New York Times опубликовала в своем гастрономическом разделе рецепт холодного супа, представив его как польское блюдо Chłodnik litewski. При этом литовское название šaltibarščiai и значение этого блюда для литовской культуры были полностью проигнорированы.
Это вызвало большое возмущение среди литовцев в социальных сетях. Каролис Жукаускас отправил в редакцию газеты и автору статьи строгое, но написанное с юмором письмо с требованием восстановить справедливость.
Долгое время издание не реагировало на замечания, а позднее вновь опубликовало старую версию. Однако недавно появилась новая публикация, а в рецепт была добавлена важная фраза:
«Chłodnik litewski переводится как литовский холодный суп и ценится в обеих странах. В Литве он известен как Šaltibarščiai», - теперь говорится в обновленном рецепте The New York Times и публикации в социальных сетях.
Литовские СМИ напоминают, что Vilnius Pink Soup Fest (Вильнюсский фестиваль розового супа) уже превратился в международное событие, которое ежегодно привлекает в столицу Литвы тысячи иностранных туристов и популяризирует традиционный суп во всем мире.