Литовцы победили в битве за холодный суп: газета The New York Times признала, что это их еда

История началась несколько лет назад, когда The New York Times опубликовала в своем гастрономическом разделе рецепт холодного супа, представив его как польское блюдо Chłodnik litewski. При этом литовское название šaltibarščiai и значение этого блюда для литовской культуры были полностью проигнорированы.