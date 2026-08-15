"Мы устали бороться": Стас Давыдов объявил о закрытии "This is Хорошо" после 16 лет на YouTube
Для тысяч зрителей канал "This is Хорошо" был частью юности и даже взрослой жизни. Теперь Стас Давыдов заявил, что команда, скорее всего, больше не будет выпускать видео, а причиной стали годы борьбы с юридическими правообладателями видеоконтента.
Популярный латвийский блогер и ведущий культового русскоязычного YouTube-шоу "This is Хорошо" Стас Давыдов объявил о прекращении выпуска новых видео. По его словам, команда устала годами бороться за существование канала, а очередной конфликт из-за авторских прав стал одной из последних капель.
"Все, ушла эпоха. Обзоры, диссисы, хорошо. Скорее всего, будут постепенно исчезать с YouTube", - заявил Давыдов в последнем выпуске. По словам ведущего, проблемы с каналом накапливались годами. Компании, которые приобретают права на вирусные ролики (зачастую - уже после того, как на них был сделан обзор), использовали систему Content ID YouTube, чтобы заявлять права на фрагменты старых выпусков "This is Хорошо" и забирать их монетизацию.
Давыдов утверждает, что такие ситуации возникали даже тогда, когда команда использовала ролик в рамках обзора и сама не считала его использование нарушением авторских прав. "С этим мы наборолись еще 10 лет назад, общались с юристами, партнерскими программами, разбирались с правовой доктриной Fair Use, добросовестное использование, это все без толку", - рассказал блогер.
Сотни спорных видео и новые страйки
По словам Давыдова, проблема приобрела системный характер. Если правообладатель направляет претензию через Content ID, монетизация видео может быть передана ему. Дальнейший спор потенциально может перейти в судебную плоскость. "Можешь подать на них в суд за это, как бы оплачивая юристов и адвокатов в США, и совсем не факт, что этот суд выиграешь", - отметил Давыдов.
Он утверждает, что за годы существования шоу подобных выпусков накопились сотни: "У нас таких вот отжатых видосов было сильно за 400". Однако недавно ситуация обострилась еще сильнее. По словам Давыдова, компания ViralHog после многолетнего перерыва направила каналу страйк из-за старого выпуска 2019 года. "Страйки на YouTube работают так, что, ну, типа, ты их три штуки получаешь, и все, пока канал", - объяснил ведущий.
При этом, по его словам, вместе со страйком команда получила требование выплатить деньги за якобы причиненный ущерб. "Здравствуйте, вы нам нанесли ущерб, короче, заплатите нам денег", - пересказал содержание претензии Давыдов.
Команда в итоге начала удалять старые видео, по которым возникли претензии. В некоторых случаях удавалось убрать только спорный фрагмент, а иногда приходилось удалять весь выпуск.
"Мы больше не будем снимать видео"
Однако Давыдов подчеркнул, что конфликт с правообладателями сам по себе не стал главной причиной закрытия. "Причин на это много. В первую очередь мы просто устали бороться за существование этого канала", - заявил он. По его словам, история с ViralHog стала лишь "дополнительной каплей в чашу нашего терпения".
Речь идет не только о прекращении новостных выпусков. Давыдов дал понять, что команда может полностью остановить производство контента на основном канале. "Ну, короче, мы больше не будем снимать видео", - сказал ведущий.
Он попросил зрителей пока следить за объявлениями: в начале сентября команда планирует провести стрим, во время которого расскажет подробнее о будущем проекта и ответит на вопросы аудитории. "Ну, как минимум, это мы должны всем, кто до сих пор еще смотрел видео", - объяснил Давыдов.
Зрители восприняли новость как конец эпохи
Реакция аудитории показала, насколько важным "This is Хорошо" стал для нескольких поколений пользователей русскоязычного YouTube.
Один из зрителей признался, что канал буквально сопровождал его всю жизнь: "Это странно осознавать, что канал, который я смотрел с детства, закрывается, это буквально большая часть моей жизни по времени. Спасибо за детство".
Другой сравнил шоу с эмоциональным убежищем: "Этот канал был как одеяло, под которое залезаешь, и забываешь про все невзгоды на 15-20 минут".
Многие вспоминали конкретные шутки, персонажей и мемы первых лет существования шоу. Один из комментаторов отметил, что смотрел "This is Хорошо" еще 16 лет назад и назвал проект "вехой русского YouTube". "С этим каналом юный студент-второкурсник превратился в полысевшего, набравшего килограммы, усталого мужика. Безусловно веха русского YouTube. Спасибо, ребят", - написал он.
Для некоторых поклонников новость оказалась неожиданно эмоциональной. "Не думала, что закрытие YouTube-канала будет такой трагедией для меня", - призналась зрительница, добавив, что смотрела проект практически с самого начала.
Некоторые пользователи поблагодарили команду за воспоминания и пожелали ей продолжать работу уже в других форматах. Другие призвали сохранять архив старых выпусков.