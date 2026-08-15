"Мы устали бороться": Стас Давыдов объявил о закрытии "This is Хорошо" после 16 лет на YouTube

Он утверждает, что за годы существования шоу подобных выпусков накопились сотни: "У нас таких вот отжатых видосов было сильно за 400". Однако недавно ситуация обострилась еще сильнее. По словам Давыдова, компания ViralHog после многолетнего перерыва направила каналу страйк из-за старого выпуска 2019 года. "Страйки на YouTube работают так, что, ну, типа, ты их три штуки получаешь, и все, пока канал", - объяснил ведущий.