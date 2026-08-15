Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Без него нынче будет трудно, вас будут снедать различные малоприятные чувства, начиная от элементарного голода, до вселенской тоски.
Телец
Вы, пребывая в лучезарном настроении, внесете нотку непринужденности в общее напряжение сегодняшней ситуации. Реагировать на это могут по-разному. Некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат обвинить вас в саботировании рабочего процесса.
Близнецы
Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.
Рак
Будьте готовы к большим переменам. Вы скорее взмоете в небеса, нежели пустите корни. Остерегайтесь ссор с окружающими.
Лев
Сегодня вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию.
Дева
Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Весы
Держитесь сегодня подальше от больших скоплений народа. Нынче весьма вероятно возникновение разного рода склок, попадать в эпицентр которых вам противопоказано. Попав же в непосредственную близость таковых, удержаться от участия вам не удастся.
Скорпион
Сегодня следует помнить, что дружба - вещь хрупкая и что если направить на нее всю вашу колоссальную энергию, она может не выдержать и сломаться.
Стрелец
Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море - по колено, а горы - по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.
Козерог
Не тратьте сегодня свое и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна исходить от вас в четкой и понятной форме, в противном случае возможны малоприятные накладки.
Водолей
Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.
Рыбы
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.