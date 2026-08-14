Ретроградные планеты вмешаются в личную жизнь: 6 знаков зодиака почувствуют это сильнее других

При этом такой процесс может привести к расставанию. Если это произойдет, доверьтесь тому, что все происходит к лучшему. Отпуская прошлое, вы освобождаете место для кого-то гораздо более подходящего. По словам Неды, "человек, который воплощает все то, о чем вы просили, войдет в вашу жизнь в тот момент, когда вы отпустите того, кто никогда не мог дать вам желаемого".