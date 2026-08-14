Ретроградные планеты вмешаются в личную жизнь: 6 знаков зодиака почувствуют это сильнее других
Шесть знаков зодиака особенно сильно ощущают влияние ретроградного сезона летом 2026 года. Плутон, Нептун, Сатурн и Хирон сейчас находятся в ретроградном движении, поэтому жизнь кажется совершенно безумной. Хотя чаще всего мы слышим о ретроградном Меркурии, эти планеты способны принести не меньше, а возможно, даже больше напряжения.
И все же Вселенная просит вас еще немного потерпеть. Сейчас события развиваются очень быстро, но в долгосрочной перспективе все это пойдет вам на пользу, пишет YourTango.
Телец
Ретроградный Хирон находится в вашем знаке, Телец, поэтому вы особенно остро ощущаете влияние этого периода. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, этим летом ваша личная жизнь переживает полную перезагрузку. Вы больше не готовы соглашаться на меньшее, чем заслуживаете.
"А если кто-то постоянно дает вам лишь крохи внимания, вы потеряете к нему интерес. Химия, за которую вы так держались, больше не будет ощущаться прежней", - объяснила астролог Неда. "Если вы одиноки, в вашей жизни появится человек, который будет относиться к вам совершенно иначе и изменит ваше представление о любви".
Скорпион
Для вас, Скорпион, ретроградный сезон лета 2026 года непрост, но он способен принести глубокое исцеление.
"В течение следующих нескольких месяцев каждое партнерство будет для вас зеркалом", - объяснила Неда. "Если вы были привязаны к эмоционально недоступным людям, то поймете почему и перестанете повторять этот сценарий".
При этом такой процесс может привести к расставанию. Если это произойдет, доверьтесь тому, что все происходит к лучшему. Отпуская прошлое, вы освобождаете место для кого-то гораздо более подходящего. По словам Неды, "человек, который воплощает все то, о чем вы просили, войдет в вашу жизнь в тот момент, когда вы отпустите того, кто никогда не мог дать вам желаемого".
Лев
Солнце и Юпитер находятся в вашем знаке, поэтому вы, Лев, проходите путь к большей аутентичности. Ретроградный сезон лета 2026 года ускоряет этот процесс.
"В течение следующих нескольких месяцев вы перестанете делать вид, что все в порядке", - объяснила астролог. "Вы становитесь эмоционально честнее, и благодаря этому к вам притягиваются очень, очень хорошие партнеры".
Это необязательно будет незнакомец, с которым вы познакомились в Tinder. Для многих Львов тайный поклонник выйдет из тени и признается в своих чувствах. Не удивляйтесь, если ваша личная жизнь резко изменится к лучшему, как только вы покажете настоящего себя.
Водолей
Хотите вы это признавать или нет, Водолей, вы боялись влюбиться. Возможно, вы ходили на свидания, но где-то в глубине сознания всегда звучал голос, который заставлял вас бежать от отношений. Но этим летом вы наконец перестанете ждать, что люди обязательно уйдут.
Вы больше не хотите позволять страхам и тревогам, связанным с отношениями, удерживать вас от любви. Особенно хорошая новость это для одиноких Водолеев.
"Вы притянете человека, рядом с которым с самого начала будете чувствовать себя эмоционально защищенно, и это заставит вас растеряться, потому что раньше вы никогда не испытывали ничего подобного", - сказала Неда.
Дева
Вы убедили себя в том, что любовь не для вас, Дева. Вам кажется, что вы никогда не встретите подходящего человека или уже упустили свой шанс. Но этот ретроградный сезон заставит вас отказаться от подобных убеждений. По словам Неды, "в вашей жизни вот-вот появится человек, который полностью изменит все эти представления".
Он будет не из вашего родного города. Более того, вполне вероятно, что все начнется с отношений на расстоянии. В прошлом вы бы сразу отказались от такого варианта. Но если дать этим отношениям шанс, вы можете обнаружить, что именно они способны перерасти в долгую и счастливую любовь.
Козерог
Прошлые отношения серьезно вас ранили, Козерог, и теперь вы не можете не проявлять осторожность в любви. Вы закрыли свое сердце и начали отталкивать людей. Но, по словам Неды, "этот ретроградный период разрушает эти стены".
Если вы одиноки, вы становитесь более открытыми для романтики и флирта. Вы даже готовы позволить себе быть уязвимыми - и для вас это совершенно новый опыт.
Если вы состоите в отношениях, этот ретроградный сезон способен вернуть игривость и страсть, которые вы могли потерять. Вы больше не ждете, что обязательно произойдет что-то плохое. "Ваше сердце снова научится доверять, и в вашей личной жизни все изменится", - добавила астролог.