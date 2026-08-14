Начнете вечером - очнетесь ночью: 10 мини-сериалов, которые затягивают с первой серии

Здесь нет классического детектива в духе "кто убийца". Гораздо важнее другое: что происходило с подростком, что он видел в интернете, какое влияние на него оказывали сверстники и цифровая среда и в какой момент взрослые перестали понимать его внутренний мир. Всего четыре серии, причем каждая снята как один непрерывный дубль. Это короткий, но довольно тяжелый сериал, после которого остается много вопросов не столько о преступлении, сколько о родителях, школе и современной подростковой культуре. Netflix включает его в число ограниченных сериалов, подходящих для просмотра за выходные.