Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы довольно многое отдали в свое время, сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.
Телец
Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.
Близнецы
Сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.
Рак
Сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
Лев
Сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору, для форсирования коей потребуется огромное количество сил.
Дева
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить - вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите нынче - они могут стать источником неприятностей.
Весы
Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.
Скорпион
Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
Стрелец
Сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться случайностью. Но это далеко не так. Просто вы не заметили его предпосылок.
Козерог
Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.
Водолей
Не стоит сегодня даже и пытаться скрыть хоть что-то от родственников. Во-первых, не выйдет, во-вторых, обидятся. Лучше приготовьте им что-нибудь вкусное на ужин.
Рыбы
Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.