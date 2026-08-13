Для 3 знаков зодиака трудные времена закончатся во время ретроградного Сатурна

Это не значит, что вам нравится такая жизнь. Совсем нет. Но постоянная борьба настолько вас утомила, что вы уже смирились с мыслью, будто это просто часть жизни. Однако все может быть иначе. В пятницу позвольте себе передышку. Отдохните, расслабьтесь, проявляйте доброту к себе и учитесь отпускать то, что больше не можете контролировать.