Для 3 знаков зодиака трудные времена закончатся во время ретроградного Сатурна
14 августа 2026 года для трех знаков зодиака наконец закончатся трудные времена. Сатурн - планета структуры и ответственности - находится в ретроградном движении и показывает нам, что у всех наших проблем есть нечто общее: мы не умеем придерживаться определенного распорядка.
Другими словами, нам не хватает дисциплины! Пора взять себя в руки и начать следовать намеченному плану. Когда мы теряем концентрацию и ленимся, неудивительно, что сталкиваемся с трудностями. Очевидно, что-то нужно менять. В пятницу Сатурн поможет вновь встать на правильный путь, пишет YourTango.
Рак
Рак, похоже, в вашей жизни наступил момент, когда оправдания закончились. Вы больше не можете винить других в тех неприятностях, которые вам пришлось пережить. Более того, вы и сами устали искать виноватых.
Это непростое влияние ретроградного Сатурна показывает: Вселенная не может ждать, пока вы изменитесь. Она словно готова увидеть, как вы возьмете ответственность за свою жизнь и сами положите конец трудностям с помощью позитивных действий и любви к себе.
Именно любовь к себе здесь играет важную роль. Вы страдаете потому, что недооцениваете себя, а значит, не оказываете себе необходимой поддержки. Пора стать собственным героем. Это может звучать пугающе, но вполне вам по силам. У вас все получится!
Дева
Дева, трудные времена для вас заканчиваются, потому что вы, образно говоря, складываете оружие. Вы слишком много времени проводите в обороне, постоянно готовясь вступить в борьбу с кем угодно, и это вас совершенно измотало. Именно в таком состоянии ретроградный Сатурн может лучше всего выполнить свою работу.
Другими словами, пора перестать занимать оборонительную позицию. Она не приносит вам пользы, а если вы от нее откажетесь, то наконец сможете обрести немного спокойствия. Вы к этому не привыкли. Наоборот, вы привыкли постоянно бороться.
Это не значит, что вам нравится такая жизнь. Совсем нет. Но постоянная борьба настолько вас утомила, что вы уже смирились с мыслью, будто это просто часть жизни. Однако все может быть иначе. В пятницу позвольте себе передышку. Отдохните, расслабьтесь, проявляйте доброту к себе и учитесь отпускать то, что больше не можете контролировать.
Стрелец
Стрелец, вас удерживает в состоянии постоянной борьбы привычка избегать прямого общения. Вы стараетесь убедиться, что все вокруг довольны и никто случайно не пострадает от ваших слов. Это достойное намерение, но зачастую оно мешает вам говорить искренне и прямо.
Ретроградный Сатурн не склонен к компромиссам и сразу переходит к сути. Он не терпит подобной неопределенности. Если вы не хотите чего-то делать, вам нужно научиться говорить "нет". Не нужно придумывать оправдания или объяснять свои поступки. И уж тем более не стоит испытывать чувство вины.
Ваши трудности продолжались так долго именно потому, что вы соглашались на то, чего на самом деле не хотели. Ретроградный Сатурн помогает вам раз и навсегда избавиться от этой привычки.
Помните: "нет" - это полноценный ответ, и вам не следует бояться его использовать.