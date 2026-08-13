Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда есть серьезная опасность быть непонятым...
Телец
Постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
Близнецы
Сегодня вы, возможно станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
Рак
Сегодня у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между "плохо" и "еще хуже". Впрочем, это еще не причина для расстройства - вы по крайней мере будете знать, с чем столкнетесь.
Лев
Сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.
Дева
Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
Весы
Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
Скорпион
Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
Стрелец
Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.
Козерог
В вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю, хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен.
Водолей
Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.
Рыбы
Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение - в том числе.