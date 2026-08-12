3 знака зодиака, которых Вселенная особенно благословит 13 августа

Именно здесь на помощь приходит любовь к себе. Вы наконец осознаете, что действительно особенные. Вселенная посылает вам свои благословения, потому что космические силы считают вас достойными этого. Кто вы такие, чтобы с ними спорить? Не сопротивляйтесь - просто принимайте происходящее. Все складывается как нельзя лучше.