3 знака зодиака, которых Вселенная особенно благословит 13 августа
Любовь к себе иногда путают с самодовольством, но на самом деле она означает полную веру в себя. Это прекрасное состояние, и в четверг оно придет к представителям этих знаков совершенно естественно. Им покажется, что если у Вселенной и есть любимчики, то это именно они - без всяких сомнений. Они знают, что особенные, и теперь готовы в этом признаться.
Водолей
13 августа, когда Меркурий соединится с Венерой, в вашей жизни произойдет серьезная перемена. Причем вы сами стали причиной этих изменений. Вам хотелось чего-то нового и необычного, и в четверг вы убедитесь, что способны получить желаемое. Вы не обязаны мириться с существующим положением вещей.
Для вас, Водолеи, победа имеет большое значение. Это вовсе не означает, что вы считаете себя лучше других, но вы не можете не чувствовать себя немного любимчиком самой Вселенной. В конце концов, вы прошли через многое, а теперь все складывается в вашу пользу.
Но так было не всегда. На вашем пути хватало трудностей, однако вы не сдались и продолжали двигаться вперед. Пора похвалить себя за то, что вы выдержали все испытания и довели свои планы до конца.
Рак
Раки, вам давно пора позволить себе немного похвалы в свой адрес. Когда в четверг Меркурий соединится с Венерой, разрешите себе оказаться главным героем собственной истории. Вы скромный человек, и это замечательное качество. Но вам также стоит гордиться собой, своими достижениями и тем, каким человеком вы стали.
Проблема в том, что в последнее время вы не слишком ценили собственные заслуги. Напротив, вы недооценивали себя, преуменьшали свои способности и предпочитали оставаться в тени. Но теперь становится очевидно: вы действительно многого стоите, и окружающие начинают это замечать.
Именно здесь на помощь приходит любовь к себе. Вы наконец осознаете, что действительно особенные. Вселенная посылает вам свои благословения, потому что космические силы считают вас достойными этого. Кто вы такие, чтобы с ними спорить? Не сопротивляйтесь - просто принимайте происходящее. Все складывается как нельзя лучше.
Весы
13 августа вы почувствуете себя по-настоящему благословленными Вселенной. Все благодаря вашей способности идти на компромиссы и находить общий язык с окружающими. Весы отличаются легким и дружелюбным характером, поэтому такие астрологические транзиты, как соединение Меркурия и Венеры, действуют на вас особенно благоприятно.
Дело в том, что вы умеете ладить практически со всеми. Это не просто полезный навык - это настоящий дар. Именно ваша способность адаптироваться помогает вам оказываться в центре событий, там, где происходит все самое интересное. Вас любят и ценят, поэтому сейчас вы особенно остро почувствуете себя избранными и действительно особенными.
Однако постарайтесь не вернуться к привычке постоянно угождать другим. Умение адаптироваться - это прекрасно, но вам вовсе не обязательно всегда соглашаться с окружающими. Отстаивайте то, чего хотите именно вы, - и тогда Вселенная одарит вас еще большим количеством благословений.