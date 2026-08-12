Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
Телец
Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
Близнецы
Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
Рак
Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
Лев
Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
Дева
Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
Весы
Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
Скорпион
Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя будет некого.
Стрелец
В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги, или их зарабатывать, сегодня вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
Козерог
Сегодня вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.
Водолей
Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
Рыбы
Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.