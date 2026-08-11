Три знака зодиака почувствуют надежду, которой давно не испытывали
В наши дни легко устать от всей негативной энергии, которая нас окружает. Нам нужен знак, что будущее может быть светлым. А значит, мы должны оставаться открытыми для того, чтобы его получить.
Когда в среду Меркурий во Льве образует тригон с Нептуном в Овне, можно сказать, что нас ждет настоящий парад знаков. Держите глаза открытыми, потому что это происходит прямо сейчас. Мы оставляем негативные настроения позади и выбираем верить в то, что все будет хорошо, пишет YourTango.
Овен
Особенность транзита Меркурий - тригон Нептун в том, что он приходит быстро и приносит с собой удачу. В среду у вас не будет времени все тщательно обдумать - и именно это сыграет вам на руку.
Итак, Овен, все будет зависеть от вашей спонтанной реакции на происходящее. Если вы доверитесь ей и позволите событиям идти своим чередом, то увидите, что все это ведет к чему-то очень многообещающему. Не стоит слишком много думать или позволять сомнениям взять верх.
12 августа вы уже не сможете отрицать происходящее. Наконец-то вы почувствуете себя хорошо, думая о будущем, потому что ничто не будет мешать вам смотреть вперед с оптимизмом. Нептун находится в вашем знаке, наполняя вас мечтательной и позитивной энергией. Надежда витает в воздухе!
Скорпион
Никакая негативная энергия не сможет сбить вас с пути в этот день. Вы давно ждали прилива позитива. Как только в вашей жизни появится что-то хорошее, вы ни за что и ни за кого не захотите это отпускать. Ни за что!
Так проявляет себя тригон Меркурия и Нептуна. Он входит в вашу жизнь на волне надежды и стремительно меняет ваш мир. Внезапно будущее начинает казаться наполненным возможностями, которых еще вчера будто бы не существовало.
Когда Меркурий образует тригон с Нептуном, вы чувствуете себя хорошо и счастливо, но это еще не все. Вы также понимаете, что улучшения - часть общего плана. Теперь вы видите будущее как место, в котором хотите оказаться, и начинаете двигаться к нему. Надежда вам очень к лицу, Скорпион!
Водолей
Вы можете даже не ожидать этого, но в среду произойдет нечто действительно особенное. То, что вот-вот случится, станет для вас одним из самых сильных знаков надежды, которые только можно представить. Все это произойдет, когда Меркурий во Льве образует тригон с Нептуном в Овне.
Для вас, Водолей, это не просто хороший день. Это день, который даст вам доказательство того, что ваше будущее светло. Он наполнит вас надеждой, и вам точно не захочется отказываться от этого чувства.
Во время этого транзита вы получите знак надежды на будущее и будете точно знать, что делать, когда его заметите. Это во многом связано с творчеством и искусством. Вы чувствуете вдохновение - используйте эту энергию по максимуму и начинайте творить. Вперед!