"Мама заставила меня выйти замуж в 16 лет": исповедь латышки Сандры

Нет, конечно, нет. Хотя в моей голове и была такая мысль. Ища хоть какую-то поддержку, я доверила секрет о беременности старшей сестре, а она, видимо, желая добра, рассказала маме. И тут началось. Мама мне даже запретила думать об аборте. Мол, испортишь всю жизнь, потом детей не будет, надо брать ответственность и выходить замуж. И как можно скорее. На мои слабые писки о том, что Эдуард вовсе не хочет на мне жениться, она даже не реагировала. Мама заставила меня поехать на переговоры к родителям будущего отца моего ребёнка. Мне было так ужасно стыдно так навязываться. Разумеется, семья Эдуарда была в шоке, назвала меня легкомысленной и ещё кое-какими не очень красивыми словами... И в отличие от моей мамы, о свадьбе там никто не говорил. Через какое-то время та семья заявила, что Эдуард даст ребёнку свою фамилию и они будут помогать финансово, и всё. Сыну надо учиться, нечего портить жизнь в таком юном возрасте, создавая отношения, которых он никогда не хотел, да и я сама к нему навязалась. Это заставило меня чувствовать себя ещё ужаснее.