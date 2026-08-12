"Мама заставила меня выйти замуж в 16 лет": исповедь латышки Сандры
Когда в 16 лет Сандра узнала, что беременна, ее жизнь изменилась в один миг. Вместо того чтобы получить поддержку и возможность самой принять решение о своем будущем, она оказалась под давлением – мама настояла на браке с отцом ребенка, которого сама молодая девушка совсем не хотела.
Чуть более двадцати лет назад Сандру, которая родилась и жила в Латвии, заставили выйти замуж, и отказаться у девушки не хватило ни сил, ни взрослого взгляда на вещи.
Впервые ты вышла замуж двадцать лет назад, когда тебе было всего 16, и, насколько я понимаю, на браке настаивали твои родители. Каковы были причины?
Ну, классика. Забеременела. Но, честно говоря, я бы не удивилась, если бы мама попыталась выдать меня за этого молодого человека, даже если бы беременность не наступила. Я считаю, что она была и до сих пор остаётся человеком, очень ориентированным на материальные ценности. Парень, с которым я тогда встречалась, был из довольно известной и материально обеспеченной в нашем городе семьи. Хочу заметить, что никаких миллионов у той семьи не было, но моей маме, очевидно, хватило и того, что имелось. Узнав, с кем я встречаюсь, она быстро стала очень благосклонна к этим отношениям. Если я хотела куда-то пойти с Эдуардом (имя мужчины изменено) – пожалуйста. Никаких запретов не было.
Ты была влюблена в Эдуарда?
Тогда мне так казалось. Мне кажется, у девочек-подростков вообще все эти эмоции преувеличены и обострены. Сейчас я понимаю, что вряд ли там была какая-то большая любовь.
Но ты забеременела?
Да. И была в ужасе. Это совсем не входило в мои планы. Приближался выпускной в основной школе, я мечтала учиться на дизайнера одежды. Какой ребёнок! В ещё большем ужасе был Эдуард. Он боялся, что на это скажут родители, потому что им не особо нравились отношения сына с несовершеннолетней школьницей. Он даже не познакомил меня со своей семьёй. Эдуард сразу сказал мне, что не собирается становиться отцом так рано, чтобы я делала аборт.
Но ты не сделала аборт? Это было твоё собственное решение?
Нет, конечно, нет. Хотя в моей голове и была такая мысль. Ища хоть какую-то поддержку, я доверила секрет о беременности старшей сестре, а она, видимо, желая добра, рассказала маме. И тут началось. Мама мне даже запретила думать об аборте. Мол, испортишь всю жизнь, потом детей не будет, надо брать ответственность и выходить замуж. И как можно скорее. На мои слабые писки о том, что Эдуард вовсе не хочет на мне жениться, она даже не реагировала. Мама заставила меня поехать на переговоры к родителям будущего отца моего ребёнка. Мне было так ужасно стыдно так навязываться. Разумеется, семья Эдуарда была в шоке, назвала меня легкомысленной и ещё кое-какими не очень красивыми словами... И в отличие от моей мамы, о свадьбе там никто не говорил. Через какое-то время та семья заявила, что Эдуард даст ребёнку свою фамилию и они будут помогать финансово, и всё. Сыну надо учиться, нечего портить жизнь в таком юном возрасте, создавая отношения, которых он никогда не хотел, да и я сама к нему навязалась. Это заставило меня чувствовать себя ещё ужаснее.
Я умоляла маму не заставлять меня выходить замуж, говорила, что не хочу, что справлюсь сама. Просила не позорить меня. Но она не унималась. Терроризировала семью Эдуарда, что без брака они внука никогда не увидят. Угрожала, что испортит семье всю репутацию, а стоит сказать, что в маленьком городке это действительно могла быть реальная угроза. Она играла и на чувствах самого Эдуарда. Мол, мы ведь такая гармоничная пара, он ведь сможет продолжать учиться, а я с малышом уж как-нибудь сама справлюсь. Я даже уже не помню, что только не происходило в этой неразберихе, но в один день Эдуард пришёл и сказал, что хочет поговорить. Он всё-таки возьмёт на себя ответственность и женится, и, мол, всё будет хорошо. Я к тому моменту была уже настолько доведена и унижена, что согласилась. В своей тогдашней наивной голове подумала, что, может, действительно всё будет хорошо.
Но не было?
Не было. Какое-то время после свадьбы наши отношения даже как будто улучшились. Семья Эдуарда предоставила нам маленькую квартиру, мы впервые жили одни, без родителей, и чувствовали себя довольно хорошо. Сейчас, вспоминая это, мне кажется, что мы просто как двое детей, вырвавшихся на свободу, играли в семью. Игра и гармония закончились тогда, когда у нас действительно появилась семья. То есть, когда на свет появилась наша дочь.
Мы ведь не были готовы ни к чему подобному. Никому из нас даже в голову не приходило, сколько энергии и времени требует ребёнок. Все планы и иллюзии рухнули как карточный домик. Даже несмотря на то, что и моя семья, и семья Эдуарда довольно много участвовали в присмотре за малышом. Эдуард по вечерам не приходил домой, тусовался с друзьями и другими девушками. Конечно, они были красивыми и беззаботными студентками, а я тем временем как-то пыталась закончить вечернюю школу.
Чувствовала себя ужасно. Шла со всем ребёнком, плача, к маме, а она... всегда отправляла меня обратно домой. И звонила родителям Эдуарда, чтобы те наставили сына на ум. Мне некуда было деться. С маленьким ребёнком, без денег, без какой-либо поддержки от семьи. Единственное, чего я хотела, – чтобы всё это закончилось. Чтобы я не чувствовала себя униженной и чтобы никто другой не определял, как мне жить.
Сколько ты так прожила?
Брак официально был расторгнут примерно через четыре года. Но последние два Эдуард с нами уже не жил. У него была новая девушка, с дочерью он виделся только тогда, когда родители заставляли его поздравлять нас с какими-то праздниками. И я ведь видела, что он делает это сквозь зубы. С каким-то отвращением как ко мне, так и к малышке.
Я в то время была в полной депрессии. Дочь устроила в садик, сама, кое-как вымучив вечернюю школу, работала в салоне красоты администратором. Вот тебе и мечта о дизайне одежды. Пока в один момент чаша терпения не переполнилась. По уговариванию подруги я решила, что поеду в Ирландию искать счастья. Со всем ребёнком.
Мама орала как сумасшедшая, возражала и семья Эдуарда, но меня было не отговорить. В итоге их ультиматум был такой: оставляй ребёнка и можешь ехать куда хочешь. Я была настолько от всего переутомлена, что уехала. Хотя сердце за дочь болело, но, может быть, на тот момент ей так было даже лучше.
Наверное, и этот этап жизни был для тебя нелёгким?
Совсем нет. Снова чувствовала себя преступницей, но на этот раз не потому, что забеременела, а потому, что бросила ребёнка. Но время в Ирландии я не теряла даром – удалось найти работу, весьма неплохо устроиться, и я заявила и своим родителям, и родителям мужа, что забираю ребёнка к себе, и точка.
Конечно, снова очередной скандал на неопределённое количество месяцев. Все пытались мне угрожать, убеждать. Единственно отцу дочери было абсолютно всё равно. Казалось, что он даже почувствовал облегчение от нашего полного исчезновения из его поля зрения. Слава богу, до обещанного суда дело не дошло, и мы с дочерью уехали. С условием, что все каникулы и праздники она будет проводить в Латвии у бабушек и дедушек.
Не скажу, что первые годы нам обеим с дочерью было легко. Точно нет. В конце концов, я всё же была очень молодой мамой, но постепенно справлялись. Я получила образование, работу получше. Новые отношения создала, только когда дочери было уже почти 11 лет. Мне действительно потребовалось время, чтобы справиться со всем пережитым.
Каковы сейчас твои отношения с мамой? И с Эдуардом?
Надо сказать, что до конца я маме так и не смогла простить, что она так сильно навязала свою правоту. Я, конечно, благодарна, что она уговорила меня не делать аборт, но всё остальное было действительно ужасно. Не понимаю, как такое можно сделать со своим ребёнком?
У моей мамы очень хороший контакт с дочерью, и я туда не вмешиваюсь, но отношения между нами двумя очень прохладные. Конечно, психологи говорят, что надо простить, потому что самой так будет легче. Я бы сказала, что, может, я даже простила, но отношения, основанные на близости и доверии, вряд ли смогу построить.
Эдуард с дочерью снова попытался наладить контакт, когда она уже была подростком. Надо сказать, что ему это вполне неплохо удалось. Они пару раз в год встречаются, иногда созваниваются. Эдуард сейчас также вызвался покрыть расходы на обучение дочери.
Честно говоря, к нему у меня обиды уже нет – оба были молодыми и глупыми. Никто из нас не был способен действовать с ответственностью взрослого человека. Это могла бы сделать моя мама…