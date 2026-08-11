Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
Телец
Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает.
Близнецы
Ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь. А то кое-кого обидите.
Рак
Сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком - его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
Лев
Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
Дева
Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное - не подеритесь.
Весы
Сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
Скорпион
Сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
Стрелец
Куда заводят благие намерения известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения, вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
Козерог
Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.
Водолей
Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
Рыбы
Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.