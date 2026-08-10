4 знака зодиака наконец завершили двухлетний период кармических испытаний и трудностей
Четыре знака зодиака наконец завершили двухлетний период кармических испытаний и трудностей. Вселенная не слишком баловала нас в последнее время, но теперь ситуация меняется - лунные узлы перешли в новые знаки.
"Астрологические события с 2024 года подвергали эти знаки непрерывным испытаниям, которые приносили серьезные разочарования, стресс и боль, - объяснила астролог Эми Демур. - Но этот цикл наконец завершился".
Необходимые уроки были усвоены, а значит, теперь можно наконец сделать долгожданную паузу, пишет YourTango.
Дева
До июля Южный узел находился в вашем знаке, Дева, создавая немало проблем.
"Почти два года вы, вероятно, чувствовали, что в жизни ничего не складывается так, как вам хотелось бы, независимо от того, насколько сильно вы старались или давили на ситуацию, - сказала Демур. - Но эта эпоха наконец закончилась".
Южный узел заставляет человека отказаться от привычного и комфортного, чтобы найти нечто лучшее. Вы усвоили этот урок, а теперь, когда Южный узел перешел во Льва, добиться успеха во всех сферах жизни станет значительно легче. Без прежних препятствий со стороны Вселенной Деву могут ждать важные возможности и приятные перемены.
Рыбы
Рыбам пришлось непросто. В течение последних двух лет Северный узел и Сатурн находились в вашем знаке, поэтому вам пришлось пережить больше душевных потрясений, чем многим другим. К счастью, эти небесные тела теперь ушли из вашего знака - и вы тоже можете двигаться дальше.
Вы больше не хотите иметь дело с токсичными людьми и отношениями. Вам надоело откладывать свои мечты и мириться с работой, которая не приносит удовольствия. С этого момента начинается новый этап жизни.
"Это действительно был один из самых сложных периодов за всю вашу жизнь", - отметила астролог.
Поэтому можете гордиться тем, что выдержали этот период, и готовиться к серьезным позитивным переменам.
Близнецы
У вас большие планы на жизнь, Близнецы, но последние два года их реализация казалась практически невозможной. Вас преследовали разочарования, и каждый раз, когда казалось, что дела наконец начинают налаживаться, что-то снова шло не так.
Теперь, когда лунные узлы перешли в новые знаки, ситуация наконец начинает меняться к лучшему.
"С этого момента жизнь наконец станет для вас легче, - говорит Демур. - Вам больше не придется мириться с серой и скучной жизнью или существованием, которое делает вас несчастными".
Перемены затронут все сферы - от романтических отношений до карьеры. Близнецов ждет своеобразное обновление жизни.
Стрелец
Стрелец пережил столько разочарований, что их уже трудно сосчитать. И не имело значения, насколько усердно вы работали или насколько оптимистично смотрели на жизнь. Жизнь словно отказывалась давать вам те возможности и благословения, на которые вы рассчитывали. Но теперь этот период наконец подходит к концу.
По словам Демур, "препятствия и ограничения, которые мешали вам воплотить самые большие мечты, теперь полностью исчезли".
Все, на что вы надеялись, может начать становиться реальностью. Когда на пути больше ничего не стоит, возможности практически безграничны. Поэтому Стрельцам советуют мечтать масштабнее - впереди может появиться сразу несколько возможностей, способных серьезно изменить жизнь.