Что вышло из моды в 2026 году: стили и тренды, от которых стоит отказаться
Главный фокус моды - убедить нас, что вещь, без которой мы не могли представить прошлый год, вдруг начинает выглядеть безнадежно устаревшей. В 2026 году все немного сложнее и эклектичнее, но при этом модный маятник явно качнулся в сторону комфорта, элегантности и спокойной уверенности. Вещи, которые теряют популярность, не обязательно плохие - просто они задержались в гардеробах немного дольше, чем стоило.
Слишком узкие джинсы
Было время, когда деним практически намертво облегал ноги. Но этот момент прошел. В 2026 году джинсы снова "дышат" - в моде прямые, свободные и слегка зауженные модели. Ультраузкий силуэт сегодня выглядит не столько элегантно и минималистично, сколько напоминает о моде миллениалов. Поэтому, если вы планируете обновить гардероб, от некоторых вещей стоит отказаться или убрать их подальше.
Микросумки
Очаровательные, фотогеничные и совершенно непрактичные, микросумки отлично дополняют образ, но на этом их достоинства практически заканчиваются. Мы прекрасно провели с этим стильным, пусть и довольно бесполезным аксессуаром несколько сезонов, но большинство из нас все-таки живет в реальном мире.
В этом сезоне сумки снова обретают достоинство - и функциональность. Крошечные модели размером с несколько пальцев уступают место структурированным сумкам среднего размера. В 2026 году комфорт и практичность становятся новой классикой.
Сильно рваный деним
Одна аккуратная прореха в джинсах все еще может выглядеть стильно. А вот деним, будто переживший встречу с газонокосилкой, - совсем другая история. Мода смещается в сторону аккуратности и естественности, поэтому джинсы, искусственно изодранные до предела, рядом с более чистыми силуэтами с подиумов выглядят неуместно.
Брюки с поясом в стиле paper-bag
Когда-то собранная и присборенная талия казалась простым способом сделать образ "интереснее". В 2026 году такие брюки выглядят скорее перегруженными, а в некоторых случаях - откровенно чрезмерными. Новый подход к костюмному крою гораздо спокойнее - широкие, струящиеся брюки, которые делают ставку на пропорции, а не на декоративные хитрости в области талии.
Массивные кроссовки в стиле dad sneakers
Огромные кроссовки на толстой подошве, когда-то безраздельно господствовавшие в уличной моде, постепенно уходят со сцены. Теперь спортивная обувь снова становится более легкой и изящной, приближаясь к классическим спортивным моделям. Возможно, это просто естественный цикл моды. Но, вероятно, свою роль сыграло и громкое падение Канье Уэста и популярности его некогда знаменитых Yeezy.
Топы с полуоткрытыми плечами
Если какой-то силуэт действительно заслуживает отправки на пенсию, то это топ с открытыми плечами. Когда-то он был неотъемлемой частью массовой моды середины 2010-х, но сегодня такие "окна" на рукавах выглядят очень устаревшими. В 2026 году плечи либо полностью закрыты, либо открыты - без странного промежуточного варианта.
Ярко выраженная логомания
Эпоха, когда название бренда писали огромными буквами так, чтобы его можно было прочитать через улицу, сегодня выглядит устаревшей. Мода движется в сторону сдержанности: безупречный крой и качественная ткань должны говорить сами за себя, а не конкурировать с гигантским логотипом.
Впрочем, автор Business of Fashion Диана Перл считает, что крупные логотипы все еще в моде. Просто теперь это скорее нишевый и бутиковый тренд, отражающий более осознанный и индивидуальный подход к созданию образа в 2026 году.
Массивные ботинки челси
Тяжелые челси с рельефной подошвой отлично сочетались с узкими джинсами. Но после того как мода переключилась на более широкие брюки, такие ботинки постепенно начали выпадать из повседневных образов. Теперь с расслабленным кроем гораздо гармоничнее смотрятся более изящные ботильоны и модели скульптурного силуэта.
Впрочем, качественные ботинки всегда найдут свое место в гардеробе. В 2026 году их по-прежнему можно носить с хорошо скроенным денимом - просто, вероятно, уже не с теми сочетаниями, которые были популярны в 2019 году.
Ультракороткие джинсы
Джинсы, заканчивающиеся у щиколотки, еще несколько лет назад казались свежими и современными. Но слишком короткий край может нарушать длинные линии силуэта, к которым дизайнеры вновь возвращаются.
По словам Кристины Рутковски из Vogue, новые модели денима должны слегка касаться обуви или даже немного собираться на ней. Это создает расслабленную элегантность, характерную для моды 2026 года.
Все подряд в стиле тай-дай
Всплеск популярности тай-дай во время пандемии был веселым и беззаботным. Возможно, именно поэтому сейчас этот принт начинает казаться слишком ностальгическим - и не в хорошем смысле.
Мода поворачивается к более спокойным узорам - тонкой полоске, классическому горошку и фактурным тканям с глубиной. Это не означает, что тай-дай полностью вышел из моды. Просто теперь его используют более осознанно и точечно, а не так масштабно, как в 2020 году.
Неоновые спортивные образы
Яркие спортивные костюмы и легинсы цвета маркера пережили свой звездный час во время бума спортивной одежды. Сегодня они выглядят слишком кричаще на фоне более спокойного настроения в моде. Неон постепенно уступает место сдержанным нейтральным оттенкам, монохромным образам и спортивной одежде с винтажными мотивами.
Все в цвете "миллениальный розовый"
Почти десятилетие миллениальный розовый был неофициальным нейтральным цветом моды. Но его господство наконец ослабевает. В 2026 году палитра смещается к более насыщенным природным оттенкам - сливочно-желтому, мшисто-зеленому и шоколадно-коричневому. На их фоне привычный нежно-розовый начинает выглядеть слишком знакомым. Это не значит, что от него нужно полностью отказаться, но назвать его главным трендом 2026 года уже сложно.
Платья с вырезами
Вырезы в неожиданных местах несколько сезонов подряд заполняли магазины и подиумы. Они действительно могли выглядеть смело, но грань между эффектным образом и чрезмерной демонстративностью здесь очень тонкая. В 2026 году возвращается более сдержанная элегантность. Дизайнеры стремятся подчеркивать фигуру с помощью линий и кроя, а не многочисленных отверстий и открытых участков тела.
Быстрая мода
Последний тренд, от которого стоит отказаться, - это даже не конкретный стиль, а определенный подход к покупкам. Непрочные ткани и вещи одноразового качества остаются в прошлом. Вместо этого стоит обратить внимание на продуманный крой, качественные материалы и одежду, которая не потеряет актуальность после завершения очередного модного цикла. Лучше инвестировать в качественные вещи и хороший крой, чем покупать дешевые предметы гардероба, рассчитанные лишь на один образ.