Что вышло из моды в 2026 году: стили и тренды, от которых стоит отказаться

Было время, когда деним практически намертво облегал ноги. Но этот момент прошел. В 2026 году джинсы снова "дышат" - в моде прямые, свободные и слегка зауженные модели. Ультраузкий силуэт сегодня выглядит не столько элегантно и минималистично, сколько напоминает о моде миллениалов. Поэтому, если вы планируете обновить гардероб, от некоторых вещей стоит отказаться или убрать их подальше.