Нолан снова покорил мир своей "Одиссеей", а какой из его фильмов считается лучшим

Успех начался еще в первый уикэнд: "Одиссея" собрала около 264,1 миллиона долларов по всему миру, что стало крупнейшим стартом в карьере режиссера. Картина также установила рекорд IMAX - около 52 миллионов долларов в мировом стартовом уик-энде. Особенность фильма заключается в том, что это первая полнометражная художественная картина, полностью снятая на пленочные IMAX-камеры. И критики, и зрители приняли фильм исключительно тепло: сейчас на Rotten Tomatoes у "Одиссеи" 94% от критиков и 97% от зрителей, а на IMDb - 8,4/10.