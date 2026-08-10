Нолан снова покорил мир своей "Одиссеей", а какой из его фильмов считается лучшим
Блокбастер "Одиссея" уже стала самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана, преодолев миллиард долларов в мировом прокате. Но какой из его фильмов зрители и критики считают лучшим? Вспоминаем главные шедевры режиссера.
Новый фильм Кристофера Нолана "Одиссея" (The Odyssey), вышедший 17 июля 2026 года, уже стал крупнейшим коммерческим успехом режиссера. В мировом прокате картина преодолела отметку в 1 миллиард долларов, а к 10 августа ее сборы достигли примерно 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, она обошла "Темного рыцаря: Возрождение легенды" и стала самым кассовым фильмом Нолана без учета инфляции.
Успех начался еще в первый уикэнд: "Одиссея" собрала около 264,1 миллиона долларов по всему миру, что стало крупнейшим стартом в карьере режиссера. Картина также установила рекорд IMAX - около 52 миллионов долларов в мировом стартовом уик-энде. Особенность фильма заключается в том, что это первая полнометражная художественная картина, полностью снятая на пленочные IMAX-камеры. И критики, и зрители приняли фильм исключительно тепло: сейчас на Rotten Tomatoes у "Одиссеи" 94% от критиков и 97% от зрителей, а на IMDb - 8,4/10.
Топ-5 фильмов Кристофера Нолана
1. "Темный рыцарь" (2008)
Главные актеры: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Майкл Кейн, Гэри Олдман.
О чем фильм: Бэтмен продолжает бороться с преступностью в Готэме, но появление Джокера превращает борьбу с преступниками в смертельно опасную игру. Город оказывается перед моральным выбором, а сам Брюс Уэйн сталкивается с противником, которого невозможно победить обычными методами.
Почему его полюбили: Нолан превратил фильм о супергерое практически в криминальную драму. Главным козырем стал Хит Леджер в роли Джокера - его исполнение стало одним из самых известных актерских перевоплощений в истории жанра. На IMDb фильм имеет 9,1/10 при более чем 3,2 млн оценок и входит в число самых высоко оцененных фильмов сайта. Rotten Tomatoes дает ему 94% от критиков и 94% от зрителей. Картина также заработала более 1,008 млрд долларов в мировом прокате.
2. "Одиссея" (2026)
Главные актеры: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон.
О чем фильм: После падения Трои Одиссей отправляется домой, но путь на Итаку оказывается гораздо сложнее, чем он мог представить. Герою предстоит столкнуться с мифическими чудовищами, богами и собственными страхами.
Почему ее полюбили: Нолан соединил древний эпос с современным масштабом блокбастера. Огромные декорации, реальные съемочные площадки, массовые сцены и ставка на IMAX сделали фильм событием, которое зрители захотели увидеть именно в кинотеатре. Особенно впечатляет сочетание зрелищности и человеческой истории - критики отмечают, что Нолан сумел придать древнему мифу эмоциональную глубину.
Важно: фильм пока слишком новый, поэтому его место в историческом топе еще может измениться. Но по текущим оценкам аудитории и критиков он уже находится среди главных успехов режиссера.
3. "Начало" (2010)
Главные актеры: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Эллиот Пейдж, Кен Ватанабе, Марион Котийяр.
О чем фильм: Дом Кобб умеет проникать в чужие сны и извлекать из подсознания секреты. Но на этот раз ему поручают практически невозможное: не украсть мысль, а внедрить ее в сознание человека.
Почему его полюбили: "Начало" стало редким примером оригинального блокбастера, который требует от зрителя активного участия. Нолан создал несколько уровней реальности, где время идет с разной скоростью, а грань между сном и действительностью постепенно исчезает. Фильм получил 8,8/10 на IMDb при 2,8 млн оценок, а Rotten Tomatoes дает ему 86% от критиков и 91% от зрителей.
Отдельным культурным феноменом стала финальная сцена с вращающимся волчком, заставившая зрителей годами спорить о том, где заканчивается сон и начинается реальность.
4. "Помни" (2000)
Главные актеры: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантольяно.
О чем фильм: Леонард страдает потерей способности формировать новые воспоминания. Он пытается найти убийцу своей жены, оставляя себе фотографии, записи и татуировки, чтобы не забыть важную информацию.
Почему его полюбили: "Помни" - один из самых ярких примеров того, как форма повествования становится частью сюжета. История намеренно построена так, чтобы зритель испытывал примерно то же чувство дезориентации, что и главный герой. На Rotten Tomatoes фильм имеет 94% у критиков и 94% у зрителей, а IMDb дает ему 8,4/10 при примерно 1,4 млн оценок. Для Нолана эта картина стала настоящим прорывом: после нее Голливуд уже начал воспринимать молодого режиссера как автора с собственным, легко узнаваемым стилем.
5. "Оппенгеймер" (2023)
Главные актеры: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью.
О чем фильм: История американского физика Роберта Оппенгеймера, руководившего научной частью Манхэттенского проекта и созданием первой атомной бомбы.
Почему его полюбили: Нолан смог превратить трехчасовой исторический фильм, большую часть которого занимают разговоры и внутренние конфликты, в напряженный кинематографический триллер. Картина получила 93% от критиков и 91% от зрителей на Rotten Tomatoes и 8,2/10 на IMDb.
Но главным доказательством успеха стали награды. На "Оскаре-2024" "Оппенгеймер" победил в категории "Лучший фильм", а Нолан получил свой первый "Оскар" за режиссуру. Всего фильм выиграл семь наград.
10 самых кассовых фильмов Кристофера Нолана
1 "Одиссея" 2026 ≈ $1,10 млрд (сборы продолжаются)
2 "Темный рыцарь: Возрождение легенды" 2012 $1,085 млрд
3 "Темный рыцарь" 2008 $1,008 млрд
4 "Оппенгеймер" 2023 $975,8 млн
5 "Начало" 2010 $839,8 млн
6 "Интерстеллар" 2014 $764,3 млн
7 "Дюнкерк" 2017 $550,0 млн
8 "Тенет" 2020 $376,6 млн
9 "Бэтмен: Начало" 2005 $375,6 млн
10 "Бессонница" 2002 $113,8 млн