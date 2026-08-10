Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Интуиция поможет вам разобраться в том диком количестве информации, которое на вас свалится. Порадуйтесь скептицизму буде таковое состояние вам присуще.
Телец
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
Близнецы
Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)
Рак
Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.
Лев
Вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения. Оглянитесь еще раз, у вас пока еще есть время все изменить.
Дева
Сегодня на вас могут напасть непрошеные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.
Весы
Единственным островком спокойствия в этом ненормальном мире сегодня будете оставаться вы собственной персоной. Некоторые, возможно, даже обвинят вас в неадекватном восприятии действительности.
Скорпион
Сегодня вам не стоит быть излишне подозрительным. В кои-то веки с вами будут совершенно искренни, зачем же все портить, высказывая сомнения?
Стрелец
Сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь не желаний. Напрасно мучаетесь, вам никто не мешает внести в свое расписание соответствующие изменения.
Козерог
Члены вашей семьи тоже люди и иногда нуждаются в свободе действий, не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлините поводок.
Водолей
Сегодня начнет сбываться то, на что вы так долго надеялись. Зажмурьтесь и задержите дыхание - не дай бог спугнуть.
Рыбы
Сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Наличие большого количества энергии совершенно необязательно подразумевает необходимость потратить ее всю и немедленно.