Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа 2026 года

Ракам на этой неделе особенно важно прислушиваться к собственной интуиции. Вы можете почувствовать, что некоторые люди вокруг вас ведут себя не совсем искренне. Не обязательно сразу делать выводы, но присмотреться к ситуации действительно стоит.